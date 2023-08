Cazzu reveló cómo fue su experiencia la primera vez que visitó un strip club: “Fue como...”

Cazzu es, sin dudas, una de las referentes de la escena urbana nacional. Considerada “la jefa del trap”, la cantante fue una de las primeras artistas en apostar a este género musical. A lo largo de su trayectoria ha incursionado en diferentes estilos, desde la cumbia hasta el reggaetón.

En toda su discografía, Cazzu cuenta sus experiencias sentimentales, de amor y desamor. Pero, en lo que más se destaca, es en su estilo sensual y provocativo. Además, de sus letras también lo demuestra en su material audiovisual. En varios de sus videoclips, como el de “Peli-culeo”, ha mostrado su lado más sexy.

Recientemente, en una entrevista, la rapera habló acerca de su relación con el mundo del strip dance. En especial, relató cómo fue su experiencia cuando visitó por primera vez un strip club. Además, confesó que le sirvió como inspiración a la hora de componer sus canciones.

Cazzu en "Peli-culeo" Foto: Twitter

La experiencia de Cazzu en un strip club

En medio de una entrevista, Cazzu habló acerca de esta particular experiencia. “La primera vez que fui a un strip club fue en Puerto Rico”, señaló. “Acá no hay, no existe eso, es medio ilegal”, aclaró y, además, confesó que se ha inspirado para componer música.

Luego, dio detalles del momento que más le llamó la atención: “Cuando yo fui por primera vez a Puerto Rico y fui al strip club, de repente vi como… estábamos con todos los muchachos pero la atención de las chicas la tenía yo”. Y también contó cuál fue su reacción: “Fue como… ‘¿qué es esto? me encanta, por favor, más, dame más’”.

Mientras narraba su anédcota, la artista mencionó que en el lugar pasaron sus canciones, “Loca” y “Toda”, y que las strippers bailaban a su alrededor: “Desde ahí les escribo para ellas porque es una sensualidad que admiro mucho, me encanta”. Por último sostuvo: “soy bien fanática de la sensualidad de las strippers”.