Cazzu interrumpió su show en el marco del festival Vibra Urbana en Miami, debido a que hubo un detalle que a la cantante argentina no le gustó y pidió respeto con un duro mensaje.

“Están distraídos los chicos de allá, qué onda, no me quiero imaginar que me están faltando el respeto”, comenzó Cazzu, quien le recriminó a un grupo de personas su falta de atención.

Y agregó: “Si no te gusta mi show, te vas a ver el show del Alfa o de otro, el que no le gusta el show de la Cazzu que se vaya bien a la mierda. Casualmente son varones”.

En el festival, también se presentaron Anuel AA, Don Omar, El Alfa, Rauw Alejandro, Myke Towers y los argentinos Tiago PZK y Emilia Mernes, entre otros.