Este sábado 5 de febrero, Cazzu dará un show en Córdoba. La presentación en vivo será en Costa Sur del Lago Piedras y Moras de Almafuerte a partir de las 20hs y es un evento apto para todo público.

“Hace 2 años que no canto en Argentina” escribió Cazzu en su cuenta de Twitter. “Este finde en CÓRDOBA después de tanto” agregó emocionada por volver a encontrarse con su público.

Cazzu en Córdoba Foto: Twitter

La jefa del trap se presentó en Miami, a fines del 2021 en el festival Vibra Urbana ante una multitud que coreó y vibró con sus canciones.

Recientemente, la artista fue nominada a los premios “Lo Nuestro 2022″ en dos categorías: “Artista Femenino Del Año - Urbano” y “Colaboración Del Año - Urbano” por la canción “Dime Dónde” junto a Justin Quiles.

Cazzu interrumpió un show en Miami

Cazzu interrumpió su show en el marco del festival Vibra Urbana en Miami, debido a que hubo un detalle que a la cantante argentina no le gustó y pidió respeto con un duro mensaje.

“Están distraídos los chicos de allá, qué onda, no me quiero imaginar que me están faltando el respeto”, comenzó Cazzu, quien le recriminó a un grupo de personas su falta de atención.

Y agregó: “Si no te gusta mi show, te vas a ver el show del Alfa o de otro, el que no le gusta el show de la Cazzu que se vaya bien a la mierda. Casualmente son varones”.