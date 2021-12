Bizarrap explicó cómo mezcló las canciones de L-Gante, Nicki Nicole, Duki y Lali para el mashup de “Brahma X Nuestra Música”.

El productor musical logró fusionar “Colocao” de Nick Nicole con la BZRP Music Session de L-Gante. También unió “YaMeFui”, la colaboracion que lanzó junto a Duki y la artista rosarina, con “Malbec”, “Goteo” y “Boomerang”, el hit de Lali Espósito.

Biza contó que le llevó “un par de semanas” encontrar las canciones indicadas. “Primero estaba yendo por otro lado y me di cuenta que no iba” confesó. “Cuando empecé a combinar Colocao con el RKT me cebé” agregó. Y resaltó que con quien nunca había colaborado hasta el momento fue con Lali.

Sus colegas halagaron el resultado final. “Quiero recalcar el laburo del Biza” dijo Duko, “cómo eligió los pedazos de cada canción, cómo los unió” destacó y el resto estuvo de acuerdo.