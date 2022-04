Bizarrap anunció la BZRP Music Session #23 con un comunicado similar al que utilizó Michael Jordan en 1995 donde aseguraba su regreso a la NBA con la frase “I’m back”, que coincide con la utilizada en el regreso del Paulo Londra: “He’s back”.

“Buenos aires, Argentina (23 de abril, 2022) - El siguiente comunicado fue emitido hoy por el productor musical Bizarrap a través de Dale Play Records, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la BZRP Music Session #23: “Estamos listos.”” señala la publicación.

Comunicado de Bizarrap Foto: Twitter

“I’m back” fue la frase utilizada por el jugador de básquet, Michael Jordan, en su regreso a la NBA en el año 1995, tras su momentáneo retiro profesional.

Dicha declaración coincide con la campaña publicitaria “He’s back” que tuvo como protagonista a Paulo Londra en su regreso a la música este año.

Bizarrap se convirtió en el primer artista hispanoparlante en aparecer en el NBA 2K22

Bizarrap será parte de la banda sonora de NBA2K y de esta manera se convierte en el primer artista musical hispanohablante en aparecer en el videojuego. Cuatro de sus BZRP Music Sessions integran la lista, entre ellas una inédita que publicará la franquicia en el futuro.

Las BZRP Music Sessions que seleccionó Bizarrap para que formen parte del NBA 2K son las producidas con Snow Tha Product (#39), Eladio Carrión (#40) y MORAD (#47). “Las canciones elegidas son las que me imaginaba escuchando mientras juego a NBA 2K22″ confesó en su presentación oficial.

Además afirmó que “hay una relación directa entre el rap y el baloncesto, y muchas de las letras de los temas nombran a jugadores y hacen muchas referencias a este deporte”.

El productor argentino también tiene su propio jugador. Biza contó que fue escaneado en NBA 2K22 para poder disfrutar del videojuego con un personaje creado exactamente a su imagen y semejanza. “Nunca me habría imaginado aparecer en un juego de NBA 2K, y me enorgullece que esta oportunidad haya tenido lugar gracias a mi trabajo. No tengo palabras” sostuvo emocionado por formar parte de la Temporada 5 (Power Within).