Big One dejó un mensaje en referencia a sus próximo proyectos musicales y advirtió que volverá a implementar una vieja fórmula que abandonó por un tiempo en sus producciones.

En su cuenta de Twitter, Big One antcipó que volverá a utilizar el tag “This is the Big One” en las canciones que produce.

El mensaje de Big One en Twitter. Foto: Twitter

“Había dejado de poner el tag “this is the big one” en los temas pero los próximos tienen todos toy re cebado de nuevo jajaja”, escribió el productor.

Cabe recordar que Big One viene de formar parte de “Esto recién empieza” de Duki y Emilia Mernes, que formará parte de “Temporada de reggaetón 2″.

Paulo Londra y Lit Killah en el estudio de Big One

Lit Killah y Paulo Londra compartieron imágenes exclusivas de ambos en el famoso estudio del productor musical Big One. “I’m back” pronunció el cordobés acerca de su regreso a la música

Paulo Londra se mostró nuevamente en un estudio de grabación, esta vez junto a Lit Killah, con quien tenía una canción pendiente de estrenar desde su conflicto con Big Ligas y que jamás salió a la luz.

“I’m back” dijo el cantante cordobés, que significa “estoy de vuelta” en español, por lo que dio a entender que está de regreso en su carrera musical. Además, hace unos días, comenzaron a circular rumores de que grabó un videoclip.