Bizarrap y María Becerra contaron cómo fue su reacción al enterarse de sus nominaciones en los Latin Grammy 2021, que se celebran esta jueves en Las Vegas.

“Yo estaba durmiendo, me empezó a vibrar el celular y veo que tenía cinco llamadas perdidas de mi manager y de mi familia, pensé que era algo malo. Después me enteré de las cuatro nominaciones y no lo podía creer”, reveló Bizarrap en un material publicado por Spotify Argentina.

Por su parte, María Becerra detalló que a la primera persona a la que se lo contó fue a su mamá. “Me puse a llorar, entró mi amiga al baño porque pensó que estaba mal y nos pusimos a llorar las tres”, dijo.

Cabe destacar María Becerra y Bizarrap están nominados a “Mejor Nuevo Artista”. A su vez, el productor argentino competirá en “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” gracias a la BZRP Music Sessions Vol. 36 con Nathy Peluso, mientras que también buscará el premio en “Mejor Canción de Rap/Hip Hop” con la BZRP Music Sessions Vol. 39 con Snow Tha Product.

En tanto, Nathy Peluso está nominada en la categoría “Mejor Álbum de Música Alternativa” con “Calambre”. Y Nicki Nicole, por el tema “Venganza” junto a “No Te Va a Gustar”, peleará por llevarse el premio a la “Mejor Canción de Rock”.