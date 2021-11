Bizarrap no pudo llevarse la estatuilla de ganador en ninguna de sus cuatro nominaciones en los Latin Grammy 2021 y realizó un descargo al respecto en sus redes sociales.

“No se dió. Creí que de las 4 nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina. No lo logré en esta ocasión, perdón. Quiero agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizás nos vemos el año que viene…”, escribió Bizarrap en su cuenta de Instagram, donde posteó una foto de su gorra y anteojos característicos.

El posteo de Bizarrap tras los Latin Grammy 2021.

Biza estaba nominado en los Latin Grammy 2021 en cuatro ternas: Mejor fusión / interpretación urbana (Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36), Mejor canción rap / hip hop (Snow Tha Product: Bzrp Music Sessions, Vol. 39), Mejor nuevo artista y Productor del año.

El hecho de que Biza no se haya llevado ningún Latin Grammy llamó la atención, teniendo en cuenta que fue una de las revelaciones de este año y que sus estrenos siempre son tendencia número 1. En el que más llamó la atención fue en “Mejor nuevo artista”, premio que se terminó llevando la colombiana Juliana Velásquez.