"Yo no soy funcionario de EDET" dijo el secretario de Energía, José Ascárate

“Han dicho que yo soy funcionario de EDET. No, yo soy funcionario de Provincia. EDET, tiene un ente regulador que ellos los controlan”. De esta manera el secretario de Energía, José Ascárate respondió ante la prensa sobre críticas por el plan de contingencia para evitar cortes de luz en la provincia. Estos son los tramos importantes de la entrevista periodística: Hablaban del gas de Bolivia, que se termina ahora en 2023.

¿Hay posibilidad de ampliarlo, por lo menos para el verano? ¿De quién depende eso?

- ”Durante el año 2024, el módulo de gas empieza en el total que se nos venía entregando en 2023 y va a ser cero a fin del 2024. Significa que durante el año 2024 termina el contrato con Bolivia. Y Bolivia, además, tiene otros intereses, que es el desarrollo de una zona muy rica en minerales de hierro, que es el “Mutún Boliviano”, que están haciendo en este momento con Brasil. Están haciendo el gasoducto que va desde los estados del sur de Brasil hasta la región de Bolivia, que es la mayor productora de gas natural en América Latina, que es la zona del oriente boliviano. Es bueno aclararlo, ya que con “medios virtuales”, tergiversan la palabra. Han dicho que yo soy funcionario de EDET, no, yo soy funcionario de Provincia. EDET tiene un ente regulador que ellos los controlan. Yo soy secretario de Energía para que esta provincia haga un plan energético y una transformación energética. Lo que se llama la transformación de matrícula energética que la República Argentina tiene que intentar realizar. Y sí, cuando he dicho “hago un plan de contingencia” es porque conozco de ingeniería y sabía que un escalón muy chiquitito, entre 10 y 30 megavatios de inyección en determinado punto de la provincia, solucionaba el problema de la salida de servicio de las líneas de transporte, que son las que producen apagones en áreas complejas, que tanto perjuicio trae. Lo que sí me han encargado, y con esto quiero llevar tranquiidad, es el plan de contingencia, que hay de esta Secretaría, esté a cargo de las concesionarias, no del usuario. O sea, que el usuario no va a que pagar, ni hacerse cargo de absolutamente nada. Y si el usuario tiene un problema de una factura que es elevada, el problema no es de la Secretaría de Energía, que programa obras de energía en la zona provincia, es del Ente Regulador, que es el ente que controla el contrato de las concesionarias.

-- Este plan energético que tiene pensado realizar, ¿cuánto tiempo va a llevar?

--”En un año tengo terminados y licitados los proyectos de los 300 megavatios, que además son proyectos que estoy armando en este momento. El principal fue el centro de la Renovación de la Nación. Y además, por una cuestión de vocación y de profesión, he viajado, durante las últimas dos semanas, tres veces a la provincia de Jujuy, la empresa que maneja la provincia de Jujuy, la SAPEM, que es una asociación estatal con participación mayoritaria del estado, en la provincia de Jujuy genera 500 megavatios en Cauchari. Tucumán en todo concepto genera 770, en momentos de pico 750, y ya como estamos arriba de 750 tenemos problemas. Bueno, Jujuy, solo en energía solar, tiene una planta que se llama Cauchari, que genera 500 megavatios en momentos mínimos.