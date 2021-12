Anuncio de la firma de No Objeción Técnica Firmada en el marco del programa Casa Activa. Se trata de 32 viviendas + Centro de Día en la localidad de San Miguel de Tucumán.

Firma de acta entrega de No Objeciones Técnicas (NOT) PROGRAMA RECONSTRUIR.

Se entrega la No Objeción Técnica (NOT) para ONCE (11) proyectos de Terminación de un total NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS (952) viviendas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.