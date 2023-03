“Unir Sánchez y Alfaro es unir el agua con el aceite”

Mario Nahuz, analista político, el sociólogo más consultado en los últimos 30 años por los políticos en la provincia analizó detenidamente lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio. Es decir, la falta de acuerdo entre el referente de la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Roberto Sánchez y el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

Los tramos de las conversaciones en el programa Primer Plano fueron los siguientes:

- ¿Hoy la pregunta es porque se separa Juntos por el Cambio o por qué no está unido?

- Yo te doy una visión particular y propia. Puede ser real o no, puede ser cierto o no. Es una lectura de la realidad. La primera lectura de la realidad es que vos tenés un Germán Alfaro, que lo pintes y lo vistas como vos quieras, es peronista. Y tiene las mañas peronistas, tiene los vicios peronistas, tiene las virtudes peronistas, tiene la forma de hacer política del peronismo.

Por el otro lado tenés un Sánchez que, por supuesto, es absolutamente radical y, que, en realidad no tiene nada que ver con el alfarismo. En algunas medidas son el agua y el aceite. Es muy difícil pensar que podrían llegar a funcionar en forma conjunta y esto está a simple vista digamos. Esto no es que uno lo esté inventando, ni que haga una lectura extraordinaria. Esto está a simple vista. Se les está haciendo muy, muy difícil poder llegar a encontrar alguna línea directriz que los una a los dos. Hasta ahora no la tienen.

- Pero en algún momento estuvieron unidos.

- Sí pero cuando no había intereses de por medio. Es más fácil unirse sin intereses, que unirse cuando hay intereses de por medio. En este momento el interés es la Capital. En realidad, los que crean que la pelea de fondo es la fórmula de la gobernación están equivocados No es cierto. Hoy no se está peleando, quiénes son los candidatos a gobernador y a vicegobernador. No se está peleando eso. Se está peleando quién es el candidato de los dos para la intendencia de la Capital. Y acá la pelea está centrada en Beatriz Ávila, por parte de Germán y en José Cano por parte del radicalismo

- ¿Y hoy por hoy cómo están los números?

- Hoy hay tres patas. A Rossana Chahla muy bien posicionada; a Beatriz Ávila muy bien posicionada. Y a José Cano que reúne, en alguna medida, todo el grueso del conservadurismo de la Unión Cívica Radical, en la Capital, como tercera pata. Los tres están midiendo muy parecidos.

- ¿Y Sánchez cómo está midiendo?

- Lo que dijo en algún momento el radicalismo de que la fórmula Sánchez-Alfaro medía mucho mejor que la fórmula Alfaro Sánchez. Eso es cierto y eso lo dijimos en este programa hace ya cuatro o cinco meses atrás. Eso ya era sabido, no había forma. El problema que mientras ellos no terminan de decidir la unión, y no tan solo eso, sino que se muestran hacia la sociedad divididos y confrontándose. Esta semana teóricamente deberían haber sido de definición y de pronto tenemos denuncia de unos contra otros, porque esto, etc. O sea la gente se empieza a echar hacia atrás un poco. La fórmula Sánchez -Alfaro viene bajando. Viene midiendo cada vez un poquito menos.

- Mario y el peronismo tiene las figuras fuertes de candidato a gobernador y vicegobernador, pero hay una multiplicidad de candidatos en toda la provincia.

- Es que esa es la virtud del peronismo. Hay una diferencia muy grande entre que lo que es peronismo y radicalismo Y esto es lo que por ahí el radicalismo no lo termina de entender. Cómo puede ser de que el radicalismo no pueda presentar candidato fuerte a intendente en todos los municipios de la provincia. Vos explícame cómo? Si se dedican a hacer política. Cada vez que termina una elección provincial ya deberían de estar trabajando, al otro día, tratando de instalar un candidato a intendente en cada lugar de la provincia. Llegan a estas a estas vicisitudes políticas con malos candidatos en todos lados. Cuál es el problema real que van a tener sea cual fuera la fórmula del radicalismo: que los candidatos a intendentes del radicalismo, en el grueso de la provincia, lo tiran para abajo. Imagínate vos un Sánchez con un 30% de intensidad de voto y su candidato intendente, en en ese municipio tiene el uno coma cinco. No llega a medir el 2%. puede explicarme cómo hace el votante. El intendente lo tracciona para abajo a Sánchez y Sánchez lo tracciona para arriba al intendente. Pero en ese juego de tracción el que pierde es Sánchez.

- ¿Qué opinas sobre el peronismo que está hoy unido y el radicalismo que están, uno, por un lado, el otro, por el otro lado?

- Al radicalismo le va a costar más a medida que más tiempo transcurre y no terminan en definir. Cada vez le va a ir costando más en votos. ¿Por qué? Porque del otro lado un peronismo que está encolumnado, ordenado, trabajando. Todos tienen muy en claro cuál es el horizonte al cual apuntan. Han elegido un candidato, que ya ha sido consensuado, y, ojo, se eligió un candidato consensuado, hoy, después de una interna. Hace dos años parecía que se odiaban y se mataban, pero ese es el peronismo. El peronismo el día después se sienta y arregla.

- ¿Jaldo y Manzur llegan cómodo?

- Ahora sí, están llegando cómodo.

- ¿Rossana Chahla?

- Rossana Chahla tiene la posibilidad de pelear en la capital en la medida en que el radicalismo y el alfarismo no se pongan de acuerdo. De todas maneras, es difícil pelearle a la estructura municipal. Esto téngalo en cuenta. En la capital el dueño de la estructura municipal se llama Germán Alfaro Y si hay algo que sabe hacer bien Germán es manejar estructuras.