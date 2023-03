Removiendo barretas, obstáculos y acortando distancia para una mejor justicia

“Como Poder Judicial, vamos a continuar la tarea que hemos emprendido: removiendo barreras, obstáculos y acortando distancias para favorecer el acceso de los ciudadanos a los órganos de justicia. Esta cobertura no puede desarrollarse sin plazos, o de una manera que no sea útil en términos de la vida humana, como lo señalé el año anterior. Por el contrario, el servicio de justicia debe proveerse en un plazo razonable, con la suficiente celeridad para que cualquier reclamo no se torne ilusorio, o que directamente sea de imposible cumplimiento”. Esto es lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Daniel Leiva, en la Apertura del Año Judicial 2023.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos del Palacio de Justicia y acompañaron a Leiva, el vocal decano, doctor Antonio Estofán y las vocales doctoras Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos. Estuvieron también, en representación del Ministerio Público Fiscal, la doctora Estela Giffoniello y, en representación del Ministerio Pupilar y de la Defensa, la doctora María Marta Contreras Cuenca.

Continuo diciendo el titular del alto tribunal que “cobra una trascendental importancia el desafío de lograr la máxima eficiencia posible en el Poder Judicial, a través de una sistematización del trabajo que actúe como un coadyuvante a los magistrados en su compleja y ardua tarea de administrar justicia.

Para alcanzarla, prosiguió, “esta Corte como órgano de naturaleza plural y deliberativa, con acuerdos y con disidencias, pero siempre con un norte claro, ha decidido con firmeza marcar un rumbo en la administración del servicio de justicia desde todos los planos que componen este Poder Judicial: en el diseño y ejecución de los procesos judiciales, en el plano tecnológico, en el estructural, y especialmente en el desarrollo del factor humano, como aspecto fundamental en el camino hacia la eficacia”

Insistió el magistrado que “ahora nadie pone en duda que el proceso es más fluido y dinámico: antes eran 3 los días de notificación personal en la semana; ahora son todos los días”. Remarcó que “desaparecieron las notificaciones a la oficina y las cédulas a domicilio digital; ahora se notifican directamente los proveídos y las resoluciones, lo cual lo torna más eficiente y con economía de recursos. Así, mientras en noviembre y diciembre del año 2021, se remitieron en el fuero civil y comercial común, 17.818 notificaciones a domicilio digital, con la reforma operada en el 2022 la cantidad fue seis veces mayor, al despacharse en el mismo período del año pasado 126.645 notificaciones, un 611% más, con la consiguiente mejora en la calidad de comunicación entre jueces, abogados y partes dentro del proceso”.

Como un hecho novedoso indicó que “se modificó la forma de publicación de los edictos, pues hoy se realizan en un Boletín Oficial digital propio del Poder Judicial, alojado en la página web, que es pionero y único a nivel judicial en la República Argentina. En este nuevo formato se publicaron 929 edictos digitales entre Noviembre y Diciembre del año 2022″.

Con referencia a la Justicia de Paz dijo que el 70% de los departamentos de Tucumán están cubiertos por la justicia de paz letrada. Uno de los objetivos que nos hemos trazado como Corte, prosiguió, es llegar a fin de este año 2023 con juzgados de paz letrados en el 100% de los departamentos de la Provincia en donde no exista un Centro Judicial”.