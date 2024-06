Subsidios a la energía eléctrica: cómo se aplican y donde solicitarlos

En el living de Tucumán con todo, el interventor del Ente Regulador de Energía (ERSEPT), ingeniero Ricardo Ascárate, explica cómo será la aplicación de subsidios en la tarifa de luz, quienes pueden acceder al beneficio y cómo y dónde pueden solicitarlo. El funcionario, en una extensa entrevista don el periodista Germán Valdez, detalla, además, como impactan los recientes aumentos en la factura eléctrica en la provincia, y que recursos tienen los usuarios para disminuir los consumos e ingresar a los beneficios tarifarios en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

- Ingeniero, ¿Quiénes pueden tener subsidios?

-” A ver, los subsidios están tipificados, en el caso de la República Argentina y en el caso tucumano, como en todo el resto, en tres sectores. Un segmento que se llama N1, que es el de altos ingresos, que no tiene ningún tipo de subsidio. Para ser N1 uno tiene que tener un valor de ingresos que son 3,5 veces la canasta que fija el Grupo Nacional, la canasta básica, que está fijada en 360.000 pesos, y entonces, 3,5 veces. Esto significa un millón y medio de pesos arriba, se considera que uno es N1 de ingresos.”

- ¿De ingresos o de bienes?

-” Ingresos.”

- Si yo tengo un autito...

-” No, no, ingresos. El N3, que es el sector de clase media, está entre 1,5 y 3,5 veces el valor de la canasta básica. La mayoría de los empleados públicos hoy día estarían en un sector N3 o serían N2, dependiendo de la cantidad de sueldos que cobren. Un empleado de comercio estaría en N3. Un cuentapropista estaría en un N2. En cuanto a subsidios. Los subsidios han sido modificados. Y esto es lo grave que ha hecho este Gobierno Nacional. Las modificaciones son las siguientes: l N1 no tiene ningún tipo de subsidio.”

- Es decir, de un millón y medio arriba.

-” Exacto. Ningún tipo de subsidio no los tenía, ya no los tenía. El N3 tenía subsidios de hasta un 80%, ahora tiene subsidios de un 40%, la mitad. Y el N2 tenía subsidios del 100%.”

- ¿Cuál es el N3?

-” El N3, entre el millón y medio y los 450.000 pesos.”

-Y si la persona gana 500.000 pesos, ¿tiene subsidios?

-” El N3 tiene subsidios, pero se le ha recortado el subsidio a la mitad. Y además se le ha recortado el tope de subsidios. El tope era 400 kilovats por mes y ahora se le ha bajado a 200 kilovats por mes. Cuando uno tiene un consumo de hasta el valor tope, le cobran el valor con subsidio. Si se pasa de ese valor el consumo, le cobran sin subsidio.”

- La persona es esa que tiene tres aires acondicionados...

-” Olvídese, porque esa persona tiene 500, 600 kilovats por hora.”

- ¿Un solo aire acondicionado entonces entra?

-” Con un aire acondicionado podría entrar. Estaría ahí, ahí. Si es un N2, porque el N2 tiene 400 kilovats por hora. Ahora, un N3 tiene 250 kilovats por hora, no entra nunca.”

- ¿Esto significa que la persona gana 500 mil pesos, pero tiene dos aires acondicionados, o tres? ¿Entra?

-Entra hasta 400 kilovats por hora. Si lo usa los dos aires a comisionar, no les recomiendo, porque el ICI llanamente va a tener más o menos unos 700, 800 kilovats por hora facturado. Así es. Más allá de que nos han bajado los escalones y nos han bajado los subsidios, nos han aumentado el valor del costo de la energía hasta 300%, o sea, hasta tres veces por encima. Ejemplo característico, lo doy siempre. En el mes de marzo, el valor del kilovats por hora que nosotros tenemos que pagar, que la provincia de Tucumán, la empresa EDE también tiene que pagarle a CAMESA, era de 27 pesos del kilovats por hora. Sí. Hoy día es de 99 pesos el kilovats por hora. Y eso es una resolución del Estado Nacional.

- Es decir, si pagaba 27.000 pesos y se va a ir a los 99.000 pesos.

-” Así es. En consumo, solo consumo, ahí no entra el valor de distribución. El valor de distribución está congelado al mes de noviembre del año 2023. Y recién ahora hemos abierto el estudio, EDET te ha hecho reclamos, ha dicho que no puede estar tres trimestres paralizado. Abrimos y habilitamos el estudio de cuánto debiera cobrar EDET por el valor de distribución, que no está ligado al costo de energía.”

- Volvemos al tema de EDET y al tema del subsidio.

-” El tema de los subsidios tiene un problema grave en Tucumán. En Tucumán tenemos detectados 130.000 tucumanos que son N2 y que no han completado sus trámites de subsidio. A ellos les corresponde un subsidio de 400 kWh por mes y les corresponde además un subsidio del 60% del valor de la energía.”

- Si tiene 400, el gobierno le paga esos 400.

-” Así es. En esos 400 kWh interviene un 60% del valor que fija Nación, en este caso de 99 pesos de kWh. El problema es que nosotros tenemos esta gente que es N2, que la tenemos registrada y que no está inscrita en la página nacional del RACE, del subsidio. Lo que deben hacer, les va a llegar un aviso de EDET en la boleta. Nosotros estamos hablando con intendentes y delegados comunales para detectarlos punto a punto y les pedimos a todos los usuarios que se reinscriban, que entren en la página argentina.gov.ar barra subsidios. Ahí está el subsidio de energía eléctrica y dentro de esto tienen que entrar con su número de usuarios, con sus características y les van a pedir todos los datos, por supuesto económicos, su domicilio, y de ahí van a poder acceder e integrar el RACE. Significa que si son N2 van a tener un valor de la energía subsidiado en más de un 60% hasta los 400 kWh.”

- Entra a la página argentina.gov.ar barra subsidios, no tiene que ir a EDET ni nada.

-” No, porque que el trámite es personal y además en el trámite le van a pedir su nombre, su DNI, su número de CUIL y con el número de la identificación del CUIL le van a pedir la factura, y con la copia de la factura, con su número de usuario, va a tener el subsidio. Esa es la manera de integrarse al RACE.”

- Pero cuando a mí me piden, en la casa hay tres personas, ¿cuánto trabajan las tres personas?

-” Ese es otro problema.”

- ¿Cuál es el problema?

-” El problema es que la factura debe estar a nombre de la persona subsidiada. Si yo vivo en la casa de una persona y esa persona tiene un DNI distinto al mío, no lo voy a poder tramitar. Yo tengo que tener la factura a mi nombre y demostrar que yo soy N2 y yo accedo al subsidio.”

- ¿Pero es solamente por la persona esa o por la familia?

-” Por la persona y por el grupo familiar, por supuesto. Pero lo que no debe haber es una no coincidencia entre la persona a la que se aplica el subsidio y el número de usuario que corresponde a ese servicio. Porque si no, ¿a quién le aplico el subsidio?”

- Le aplica a la persona. Esa persona es el grupo familiar. ¿Cómo es el sistema?

-” Con que simplemente esa persona que tiene el DNI, el CUIL asignado, presenta en la página del RACE, hacia la inscripción, y con la inscripción de subsidio se le otorga no solamente el nivel que corresponde, que está en la boleta de EDET, N1, N2 o N3, sino además el subsidio que corresponde.”

- ¿Usted cree que esto se va a destrabar y la gente va a poder tener buen subsidio?

-” Estamos trabajando en esto, y lo digo con todas las letras. Está trabajando la Defensoría del Pueblo, trabajando e inscribiendo a quienes no están inscriptos. Trabajamos desde el Ente, trabajamos en la Receptoría, la que hemos habilitado en Las Talitas hace poco, la que estamos por habilitar en Banda del Rio Salí, en Concepción. Van a trabajar exclusivamente en esto. A los intendentes y a los delegados comunales les hemos pedido que hagan una campaña para que todos los N2, que son 130.000 N2 no inscriptos, terminen inscriptos. De otra manera, es muy difícil no encontrarse a fin de mes con una factura, que va a tener un incremento que va a estar arriba del 100% de la factura anterior. Significa que se va a duplicar.”

“La otra cuestión, por resolución del Ente hemos notificado de que con el pago de la mitad de la factura que venga, es decir, con igual valor que la factura anterior, el resto debe financiarlo en dos bimestres, o sea en cuatro meses, sin intereses, para que la gente que le aumente la energía no tenga que pagar de golpe, sino que lo pueda pagar en los próximos tres bimestres.”

- Si yo tenía que pagar 20.000 pesos y me voy a 90.000 pesos, usted me dice que sobre los 45 me va a financiar.

-” Va a tener que pagar 45, y los 45 restantes los va a financiar en dos facturas posteriores.”

- ¿Usted cree que la gente lo puede pagar?

-” Yo creo que para poder pagar cualquier factura lo que hay que tener es un hábito de consumo que sea prudente. En la mayoría de las casas en Tucumán hay consumo arriba de 500, 700 kilovats de hora, que lo estamos detectando, mensuales, ojo, mensuales. Yo tengo casos en Loma de Tafí, donde ya este mes, que son facturas mensualizadas, han llegado facturas de 60, 70.000 pesos en un domicilio de una casa de barrio. Entonces la pregunta de toda la gente es, ¿cómo me llega tanto? Bueno, si usted tiene calefactores que son estufas de resistencia, o utiliza un aire acondicionado de frío o calor como elemento para calefaccionar el hogar, y tiene uno o dos prendidos, no tenga ninguna duda que su consumo va a estar en los 700, 800 kWh mensuales. Y a eso no hay nadie que lo subsidie. El Estado Nacional decidió que los límites de subsidio están en los 400 kWh y que el valor de las tarifas incrementa tres veces.”

“Un consumo responsable con 400 kilovats de hora significa que puede tener casa calefaccionada, puede tener un calefón eléctrico, puede tener toda la iluminación, puede tener una heladera funcionando permanentemente. Y en cuanto a calefacción yo aconsejo siempre utilizar sistemas de irradiación, que son las estufas de tipo placa radiante o las estufas, si son eléctricas, del tipo de radiador de aceite, que son estufas de inercia térmica. Uno calienta un elemento líquido, que en el caso es aceite, y va dentro de la estufa, tipo radiador, y eso mantiene el calor y no utiliza la energía constantemente. No es una resistencia que está prendida constantemente. O sea, hay que limitar los consumos. Hay que tener una actitud responsable hacia los consumos, porque los precios que nos fijó Energía de la Nación son los internacionales. Pero nuestros salarios no son internacionales. Y hasta el día que los tengamos, tendremos que adecuar nuestros consumos.”