Se normaliza el transporte público en Tucumán

Jaldo subrayó que “nos preocupa garantizar el servicio público de pasajeros para los 600 mil tucumanos que viajan todos los días a su trabajo y desde marzo los niños a las escuelas y también conservar las 3.000 fuentes de trabajo del sector”.

Destacó que “este proceso inflacionario que vive el país y Tucumán no es ajeno golpeó a todas las actividades en general, con la diferencia que el transporte es esencial donde los tucumanos lo usan para trabajar, para ir a la escuela y con muy buena predisposición accedieron a levantar las medidas de restricciones”.

Además el jefe del Ejecutivo destacó que” en cuanto a las reuniones que mantuvo el ministro de Economía y Producción en Ciudad de Buenos Aires con funcionarios de transporte, no hubo confirmaciones ya que no tienen fecha de transferencia de los montos de compensaciones de enero ni tampoco si las compensaciones de Nación se van a mantener o no durante el corriente año”.

Por su parte el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta señaló que “atrás de cada servicio que no se presta hay usuarios, queremos brindar un medio de transporte para que pueda transportarse y fuente de trabajo así que no podemos dejar a los trabajadores fuera del sistema a trabajadores”.

Además indicó que por lo planteado por el gobernador “en las próximas horas se juntarán con el gremio que nuclea a los choferes y reveer cada caso de los cesanteados y suspendidos.

Finalmente el empresario destacó “el esfuerzo que no sólo están realizando como empresarios sino también del gobierno provincial en la persona de Jaldo”.