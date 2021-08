En la reunión de Gabinete de ministros del Gobierno de Tucumán que este miércoles, la ministra de salud pública de la provincia, Rossana Chahla habló sobre la situación epidemiológica y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.

“Podemos decir que el 77% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis y el 34% tiene las dos dosis”, comenzó diciendo la ministra.

Sobre las segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm “se aplican en tiempo y forma”, mientras que el segundo componente de Sputnik V “es el que está demorado y vamos a esperar hasta la semana que viene para ver si podemos completar, por lo menos, a la gente vacunada en abril”.

En cuanto a la posible llegada de dosis de Spunik fabricadas en Argentina, Chala celebró la noticia y señaló que “van a llegar hasta el 30 de agosto la cantidad que necesitamos. Además, se esperan envíos de Rusia”.

Sobre el avance de la campaña de vacunación en adolescentes, Chahla manifestó que, “esta semana comenzamos con la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades”.

En cuanto a la variante Delta, la titular de la cartera sanitaria declaró: “es una preocupación para nosotros. Hay una presión epidemiológica importante de países y provincias vecinas. Estamos fortaleciendo la sanidad de fronteras para detectar casos y aislar a las personas que vengan del exterior de 7 a 10 días. Desde el 1 de marzo ingresaron 1500 personas de las cuales el 2.7% dieron positivo, lo que equivale a 33 personas. Un solo caso dio positivo en el Aeropuerto con una muestra por PCR. Esa persona se aisló y se hizo el seguimiento”.

La Ministra recomendó continuar con las medidas de prevención, distanciamiento, uso de barbijo y lavado de manos: “Sabemos que son las únicas medidas de prevención costo efectivas de esta cepa que tiene una rápida trasmisión”.

Con respecto a la solicitud de carnets sanitarios que se realizan en otras jurisdicciones, Chahla dijo: “Todas las estrategias que se puedan implementar para el control y seguimiento son importantes. Hay distintas formas de hacerlo. Me parece interesante primero que sea voluntario” y señaló que es importante que cada ciudadano tenga la responsabilidad social de cuidar al prójimo acudiendo a vacunarse.

La funcionaria comentó que en Tucumán sólo el 10% de los ciudadanos que podrían vacunarse no quisieron hacerlo: “En Tucumán no hay muchas personas que no quieran vacunarse, hablaríamos de un 10%” y ejemplificó: “Rusia quería vacunar al 60% en el mes de agosto y no lo logra todavía. Nosotros estamos hoy con un 77% de primeras dosis colocadas a mayores de 18 años”.