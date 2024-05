Quita de subsidios: cómo se aplicarán, y cuales serán los sectores más afectados.

A las bajas temperaturas como no se vieron años anteriores en nuestro país, y en clima de incertidumbre respecto a la provisión de gas y energía eléctrica, se suma el anuncio de la quita de subsidios a los sectores más vulnerables. El flamante interventor del ERSEPT, el ingeniero Ricardo Ascárate, explica cómo se aplicarán, cuáles serán los sectores más afectados, y como impacta en la economía de las clases más golpeadas por la crisis en el país.

En conversación con el periodista Germán Valdez, esto expresaba el funcionario

- ¿Qué va a pasar con la quita de los subsidios del gas y de la luz con la clase más pobre, diríamos en la Argentina?

-” Ese es el decreto que han firmado ayer, lo tengo acá. El 465 del 2024. Este decreto que está firmado en el día de ayer por la Secretaría de Energía y Ministerio de Economía es un decreto muy difícil porque nos vuelve a meter en un tema que es el tema, no de una tarifa social, sino ligeramente nos mete en un concepto que es la canasta básica energética. Que tiene que ver con un insumo mínimo de gas y de luz para las personas de menores recursos. Pero en el artículo segundo, en el artículo tercero, establece que deja sin efecto el topping de la factura. Las facturas estaban topeadas, tenían un tope, que era que no podían sobrepasar los incrementos, los porcentajes del coeficiente de variación salarial, el CBS. Y ahora se deja sin efecto esto, por lo tanto, las facturas van a poder aumentar sin tener en cuenta el coeficiente de variación salarial de las personas o de los consumidores. Y después vamos a tener que hacer nuevamente el RASE, que es el registro de tarifas sociales, y el RASE directamente lo que van a hacer es disminuir los subsidios al N2. N2 significa al usuario de menores recursos que estaba subsidiado. Es decir, van a ir dejando sin recursos al N2, el N3 ya no tiene, clase media, ya no tiene subsidios, y el N1, que es igual que las tarifas comerciales, no tiene ningún tipo de subsidio, o sea, se van a tratar de ir eliminando totalmente los subsidios al consumo de energía.”

“Estas resoluciones son muy difíciles, muy difíciles de llevar a la práctica, y la tarifa, la canasta básica energética de la que tanto se habla, tampoco es una cuestión que se pueda hacer fácilmente, porque cada provincia tiene un valor de distribución distinto. Y las empresas distribuidoras tienen un VAD (Valor Agregado de Distribución) que en cada provincia depende de la empresa distribuidora, de que ese VAD esté o no energizado. Las empresas que cobran el VAD, variables con la energía, Tucumán no, lo ha energizado al VAD. El VAD es un cargo fijo, que es por potencia. Y lo que es más grave es que, como cada provincia tiene un sistema distinto, esta resolución, que es nacional, este decreto nacional, nos da un valor medio, y la idea es, bueno, ¿cuáles son los valores medios? Hoy día Salta, en su factura, cobre el doble el valor de la energía que Tucumán, para el mismo consumo. Santiago del Estero, hace una semana, han subido la factura, han triplicado. En el momento Osvaldo Jaldo tomó la decisión y dijo, nosotros no vamos a subir hasta que la Nación no nos diga que ellos suben.”

Lo que tenemos que hacer es muy cuidadosos con todo esto, porque estamos jugando con un límite, que es, las empresas necesitan las actualizaciones tarifarias, esto es cierto, si no, no pueden hacer inversiones. Pero, por otro lado, los usuarios tienen un límite de poder pagar, que, de hecho, acá se lo quita este decreto, que es el incremento de la variación salarial.

- ¿Como va a aumentar la tarifa sin subsidio?

-” La tarifa va a llegar sin subsidio, pero hay un resquicio, que es el artículo segundo, el artículo segundo establece que, en un periodo de transición, los subsidios energéticos focalizados se van a extender hasta el primero de junio, nos queda muy poco tiempo, hasta el 30 de noviembre, junio a noviembre. De junio a noviembre, en la vigencia de ese periodo, que no puede ser prologado sino por una sola vez, en plazo de seis meses, mediante resolución fundada, se hace una transición. En esa transición, yo por lo menos decirle la opinión, de que hay que hacer un reempadronamiento de todo lo que son clase media, los N3 completos y los N2 completos, porque lisa y llanamente estamos nosotros con un valor de poder adquisitivo que estamos en la mitad de los valores de Buenos Aires. En Tucumán, el 80% de los usuarios debiera estar subsidiados en el RASE. Así que lo que yo pienso lanzar, desde el ENTE, es una campaña de empadronamiento nuevo, hasta el mes de noviembre, de tarifa social, para inscribirlo en la tarifa nacional y llegar al mes de noviembre con la totalidad, la mayor cantidad de usuarios inscritos, incluyendo clase media, N3, que son los que hoy día no tienen ningún tipo de subsidios.”