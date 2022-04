En el Teatro San Martín, colmado de invitados prestó juramente ante el gobernador Osvaldo Jaldo, el flamante ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Walter Fabian Soria, que venía ejerciendo el decanato de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. Radical, alfonsinista, pero con una larga trayectoria académica. Las expectativas que tiene el mandatario en este nuevo funcionario son muchas, ya que varias dependencias pasaran a depender de él. A tal punto es el interés, que normalmente los ministros prestan juramente en el Salón Blanco, que está en el primer piso de Casa de Gobierno y a la ceremonia la realizó en un teatro lleno de invitados especiales, funcionarios, docentes y estudiantes universitarios y conocidos dirigentes peronistas y radicales. Este lugar solo estaba reservado para juramente cuando hay cambios de gobierno y jura de miembros del nuevo gabinete. Estos son, entre otros, sus conceptos en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en dúplex con Radio 21.

- Ingeniero hacemos un repaso sobre su vida. ¿Dónde nació, sus padres y también donde se formó?

- Nací en Concepción en el Hospital de Concepción. Soy originario de Santa Ana. No nací en Santa Ana porque, como me decía mi mamá, estaba el hospital, ese día repleto, digamos de parturientas. Igualmente, en (Hospital) Aguilares y, finalmente, nací en Concepción. Soy del interior de Santa Ana, que tiene 13 colonias. En la Colonia Número 4, que se llama “Villa Luján”. Así que ahí fue mi origen. Ahí hice el primer grado de la escuela, luego en Aguilares estudió en la Escuela Frías Silva, también escuela pública. Está frente a la plaza. El quinto, sexto y séptimo grado lo hice en Ciudad Alberdi, en la Escuela “General Las Heras”. Posteriormente, vivo en Santiago del Estero, donde también tuve la oportunidad, en la parte deportiva de jugar para el seleccionado de Santiago, de basquetbol y salimos campeón argentino. Luego vine a Tucumán a estudiar la carrera Ingeniería de Sistema de Información. Ya me afinqué acá, en la capital, Me gradué, primero de Analista, que es un plan terminal, equivalente a un licenciado. Continué con Ingeniería en Sistema de Información. Seguí estudiando la especialización, en la misma carrera, y, finalmente, me gradúe también de magíster.

- ¿Sus padres?

- Papá ya falleció el año pasado. Tengo una mamá. También originarios de Santa Ana. Mi padre, trabajo en varias cosas, hasta que después fue empleado del Banco Nación y, ahí pues, mejoró un “poquitito” su condición social.

- ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene dentro del ministerio?

- Creo que, porque llego del interior, uno conoce las realidades o las mira de otra forma. Las realidades son las mismas que pasan acá, que pasa en interior, más atenuado o no, con mayor o menor recursos. Siento que hay mayor necesidad interior. El objetivo es, tratar que alcancen todas las obras para toda la gente. Aprovechando este buen viento que hay entre Nación y provincia. Recurso hay, quizás no en abundancia, pero, por lo menos, lo suficiente para poder encarar las cosas más importantes, que en este momento la provincia está necesitando.

- Cuándo usted habló con Jaldo: ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo fue el trato? Porque usted viene de la academia, Jaldo de la política. Cómo logran ensamblar esto.

- Pienso, por lo que me plantearon, tanto Jaldo como el doctor (Juan) Manzur (jefe de Gabinete nacional), cuando me convocaron, de la importancia, de la experiencia que venía desarrollando en la Universidad Tecnológica. El estilo de gestión. Tengo la característica de dialogar mucho, de generar consensos y no generamos grietas en nuestra institución. Y todo, a partir de eso, no enfocarse en los problemas de choque de intereses, sino el objetivo de mejorar, en este caso, la institución. Un poco eso, es el antecedente por el cual entienden, que tengo capacidad de gestión y fui convocado, más desde el punto técnico o la mirada técnica, un secretario que pueda ayudar desde esa óptica. No hice política territorial, como le denominan, o no participé activamente en ningún espacio político.

- Pero a usted se lo vincula con el radicalismo.

-Si, si tal cual. De hecho, fui militante de la Franja Morada. Fui presidente del Centro de Estudiantes y milite en ese espacio. Reformista, alfonsinista. Me siente identificado con la forma y la mirada que tuvo Alfonsín. Muchos de los jóvenes, no digo la totalidad, pero mucho de los jóvenes que estábamos cursando el secundario, y volvió a la democracia, nos sentimos muy atraído por el magnetismo que tenía Alfonsín o la mirada, digamos, de equilibrio social que planteaba en sus discursos, que también fueron emblemáticos. Y tuve la oportunidad de invitarlo siendo presidente del centro de estudiante y una anécdota que nos marcó mucho a todos los miembros, porque lo hacemos pasar. Además, que estaba colapsada la facultad. Lo invitamos y él quiere hablar con los jóvenes y tenía un discurso para los jóvenes. Le dije siéntese presidente, en la cabecera en la silla del presidente del centro estudiante. Y me dice:” no usted”. Le digo siéntese usted. Y me dice: “usted jamás tiene que dejar de ejercer el lugar del estudiante y, los estudiantes unidos, no tiene ni idea de lo que puedan hacer, derrocar un gobierno, fijar oposición”. Todos estábamos ahí asombrados con la energía que nos estaba transmitiendo, diciendo la importancia que teníamos los estudiantes en la vida, en la sociedad.