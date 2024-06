Que dijo el legislador José Cano en la Legislatura con relación al (ERSEPT)

“Cuando una persona va al Ente (ERSEPT) y sale una resolución del ente, antes que eso llegue EDET, ya aparece, curiosamente, un estudio abogado que trabaja en dependencia pública que, en el último tiempo, facturo 18 millones de pesos. Eso se cortó”

Esto es lo que denunció el legislador radical José Cano en la última sesión de la legislatura provincial en ocasión de se dio acuerdo a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, para designar como interventor del ERSEPT, al ingeniero José Ricardo Ascarate. Esto es lo que dijo textualmente el legislador:

” Hay cosas que se confunden. Hay cuestiones que son inherentes a la empresa porque no controla el ente que tiene que controlar. No cumple ninguna función. Entonces cuando una persona va al ente y sale una resolución del ente, antes que eso llegue EDET, ya aparece, curiosamente, un estudio abogado que trabaja en dependencia pública que en el último tiempo facturo 18 millones de pesos. Eso se cortó. Y hay un protocolo con en el cual, el ente debe dar respuesta al usuario en un lapso de 60 días. Hay 3000 resoluciones favorables a los usuarios desde que asumieron la intervención (el ministro de Economía Daniel) Abad y Ascárate. De eso estamos hablando. Entonces, yo le diría, que desde que asumió Jaldo esta fue, probablemente, en mi criterio, una de las mejores decisiones que tomó Jaldo. Porque podría haber hecho lo mismo que han hecho los gobernadores anteriores: designar legisladores que no entraron y nombrar que siga la joda”.