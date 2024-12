Osvaldo Jaldo: "vamos a seguir acompañando la gestión nacional"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó de la cena anual de la fundación “Federalismo y Libertad”, en la que el presidente de la Nación, Javier Milei, fue el orador principal y recibió el premio “Juan Bautista Alberdi”.

Jaldo manifestó que durante su gobierno “vamos a seguir acompañando la gestión nacional”, en referencia a la postura dialoguista que adoptó con respecto a la conducción nacional.

“Apenas asumió el presidente de la nación el doctor Javier Milei, no he dudado un instante en esas decisiones que tenemos que tomar en la vida, decisiones institucionales y políticas, donde hay un pueblo en el medio y las decisiones que nosotros tenemos dependen del bienestar de la gente que representamos. Por eso, el Gobierno de la Provincia de Tucumán ha sido uno de los principales provincias que ha establecido un diálogo franco, sincero, recíproco con el Gobierno Nacional. Y en ese sentido, como provincia, ya cumpliendo más de un año de gestión, hoy podemos decir que dentro de nuestras posibilidades hemos ayudado a nuestro presidente a conseguir los logros macroeconómicos que hoy tiene la Argentina. Pero también hemos conseguido que la provincia de Tucumán empiece a verse síntomas de reactivación, no sólo con el ordenamiento del Estado, sino también en la actividad privada. Por eso, a todos los que hoy nos visitan, queremos decirles que hoy más que nunca la patria nos necesita unidos. Hoy más que nunca tenemos que saber si al gobierno nacional le va bien, nos va a ir bien a las provincias y nos va a ir bien a los argentinos y a los que vivimos en el interior. Por eso quienes tenemos responsabilidad institucional, responsabilidad empresarial, gremial, y cualquier tipo de responsabilidad, tenemos que tratar de ponerla al servicio de la patria, al servicio de los gobiernos, pero fundamentalmente al servicio de la gente”, afirmó Jaldo.

Siguiendo en esa línea, Jaldo expresó que “quiero agradecer hoy públicamente el acompañamiento del Gobierno Nacional, a este gobernador que ha tenido que vivir críticas internas del espacio que vengo, pero para mí, por sobre todas las cosas, está la gestión institucional, está el pueblo, está la Argentina y para mí primero está Tucumán. Por eso vamos a seguir trabajando en ese sentido y no hay duda que desde nuestro lugar, con nuestros diputados, con nuestros funcionarios provinciales, vamos a seguir acompañando estos tres años de gobierno la gestión nacional porque también queremos que esa reciprocidad que hoy tenemos con el gobierno nacional sigan llegando a la provincia porque Tucumán”.