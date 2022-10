Osvaldo Jaldo: “Hoy mas que nunca tenemos que tener fe en estos momentos difíciles que vive la patria y el mundo”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, participaron de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, que fueron presididas por el cura párroco, Juan Carlos Prado.

El Gobernador estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, el intendente Jorge Leal, ministros Lorena Málaga (Desarrollo Social), Fabián Soria (Obras Públicas), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Silvia Pérez (Secretaria General de la Gobernación), Miguel Ferre Contreras (Secretario Ejecutivo Médico del Siprosa), Pedro Sandilli (Sub Secretario de la Gobernación), legislador Jorge Leal, senador Pablo Yedlin, diputada, Rossana Chahla, los funcionarios nacionales Gabriel Yedlin, y Geronimo Vargas Aignasse, el sub interventor de la Caja Popular, Hugo Ledesma, la ex legisladora Aida Giménez y concejales de la ciudad y municipios vecinos.

“Quienes tenemos roles institucionales como el Jefe de Gabinete y quien habla como Gobernador, además de todos los miembros del gabinete y funcionarios, hemos venido a acompañar a este pueblo mariano, a esta Virgen del Rosario, Patrona de la Ciudad de Burruyacu, y acompañar al intendente Leal, pero fundamentalmente a este pueblo que es cuando más necesita la compañía de sus funcionarios y hoy hemos caminado conjuntamente con este pueblo para rendirle homenaje y acompañar a la virgen pero para ponernos bajo su manto y pedirle bendición para todos los argentinos y tucumanos porque hoy mas que nunca tenemos que tener fe en estos momentos difíciles que vive la patria y el mundo”, afirmó Jaldo.

Por su parte Manzur expresó: “Estoy muy contento de poder compartir al aire libre un nuevo aniversario y las fiestas patronales de la Virgen del Rosario aquí en Burruyacu. Por supuesto ojalá que Dios y la Virgen nos ayuden para seguir adelante porque estamos pasando momentos complicados y los creyentes estamos aquí pidiendo. Con todo el pueblo estamos compartiendo tanto afecto y cariño”.