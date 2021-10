Luego de una serie de malos resultados, Omar de Felippe dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán. Su salida de la dirección técnica del plantel profesional del Decano se precipitó luego de la derrota de anoche ante Talleres en Córdoba por 2 a 0 en el marco de la fecha 15 del certamen de primera división.

Desde la institución oficializaron la noticia a través de sus redes sociales con un comunicado en el que agradecieron el paso por el club a De Felippe y su cuerpo técnico.

Omar de Felippe dejó de ser el director técnico del Decano. Prensa Atlético Tucumán.

“Teníamos mucha ilusión desde que arrancamos, pasaron cosas que llevaron a no conseguir los resultados que esperábamos. Consideramos que esta es la mejor solución para descomprimir y que los chicos puedan recuperar el nivel que tenían porque hay un buen plantel”, dijo de Felippe en diálogo con la prensa luego de despedirse de los jugadores.

“Agradezco el trato de toda la gente de Tucumán, me voy muy contento, respetaron el laburo y los resultados no los manejas. Hay que tener la hombría de decir me corro yo para que todo se encauce”, añadió.

El cuerpo técnico que estará a cargo del plantel de Primera, estará encabezado por Martin Anastacio y tendrá a Rubén Vega como ayudante de campo y a Cecilio Soria y Federico Quinteros como preparadores físicos.