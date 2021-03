Hace un par de semanas la curva de contagios en Tucumán viene en franco ascenso, por lo que los expertos se encuentran trabajando para poder contar con las herramientas para responder a una inminente segunda ola de coronavirus.

En ese marco, el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa Luis Medina Ruiz habló sobre la actualidad sanitaria de la provincia e instó a la comunidad a ser responsables y continuar con los cuidados preventivos.

“Esto repercute en nuestro país también y Tucumán no es una isla. A pesar de toda la presión epidemiológica pudimos contener hasta ahora para tener una cantidad de casos diarios por debajo de 200, pero hace semanas vamos en aumento y en los últimos días superamos los 400 casos diarios, por lo que tenemos que prepararnos y mejorar la conducta, observamos que el antecedente de los casos positivos es haber estado en fiestas o en bares donde no se cumplió con los protocolos y actuaron como fuente de contagio”, afirmó.

“Si bien es así en la mayoría de las veces, todas las semanas se presentan también casos de personas jóvenes que no tienen comorbilidades pero desarrollan cuadros severos e incluso fallecen, por eso aclaramos que la población joven no está exenta de cursar cuadros de gravedad por Covid y definitivamente contagian, por eso esa conducta temeraria de no respetar las recomendaciones implican el riesgo de llevar el virus a las casas o a otras personas que tienen comorbilidades y que pueden tener un problema grave”, reflexionó.

Con relación a la vacunación afirmó que, “lo dijimos desde un principio, vacunarse no quiere decir dejar de cuidarse usando el barbijo, con el lavado de manos y el distanciamiento. Se puede estar vacunado con ambas dosis, haber desarrollado anticuerpos, pero contagiarse y contagiar a otros sin querer”, aseveró.

“Si hay un aumento de contagios de forma masiva, en vistas del fin de semana largo que se avecina y si perdemos la conducta de cuidados, en dos semanas podemos tener un cuadro crítico en la provincia, así que debemos cuidar cumplir con los protocolos en cada una de las actividades habilitadas”, cerró.