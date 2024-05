Luis Lobo Chaklian destaca la obra de la intendenta Chahla

El arquitecto Luis Lobo Chaklian, un viejo conocedor de la ciudad San Miguel de Tucumán, hoy acompaña a la intendenta Rossana Chahla desde la secretaría de Obras Públicas. Fue candidato a legislador en algunas oportunidades. Es hijo del reconocido pintor tucumano Luis Lobo de la Vega, que murió el 20 de julio de 2004. En una entrevista televisiva habló sobre los primeros 6 meses de gestión en el municipio capitalino. Esta es parte de la conversación.

-Lo veo como apasionado por esta gestión de Rossana Chahla.

-” Sí es que es que uno se tiene que apasionar con las cosas que le gustan y las posibilidades que dan de poder realizar tareas en una ciudad que le falta muy mucho todavía. Pero, en la medida que va pasando el tiempo, se van dando respuestas a las necesidades que tiene una ciudad. Y, en este caso, son bastantes.”

-Como van reconstruyendo. El bacheo empezó ¿tiene su resultado?

-” Sí. A mí me gustaría, digamos, explicarlo porque en el normal de la gente dice: “mira la ciudad, es un caos”. Si, todos coincidimos con eso. Bueno, lo primero que se hizo, fue trabajar en ponerle los números al caos.Y cuando uno le pone números al caos, es porque la ha visitado a la ciudad, porque la ha recorrido. Entonces, de golpe, en 6 meses, haber hecho 12.800 baches, más o menos. Ese es el número, un poco más, un poco menos, y es una tarea que se nota, pero que también, digamos, asusta, porque 12.800 baches es mucho, muchísimo y todavía falta, más o menos, el doble. No tengo duda de eso. Se está trabajando en aquellas arterias que tienen accesibilidad o sea egreso del centro, en el área central también se ha trabajado mucho. Aca son 550 cuadras, se ha vaciado todo, se han repavimentado 43 cuadras, se han hecho 41 esquinas nuevas, se ha recuperado iluminación y se recupera semáforo. Se trabaja desde el punto de vista de medio ambiente: mejorar el tema de los residuos, se hace poda. Empieza al haber una gestión porque, por ahi, excede el área de Obras Públicas, unicamente. Pero que empieza a darle un cierto orden y una cierta calidad a la gestión, que se nota. Entonces ahí sí se ve y con un detalle importante: la verdad que yo recalco el objetivo que tienen los los intendentes para la ciudad y en el caso de la doctora Chahla, primero que tiene decisión política de transformar la ciudad y después tiene una una vocación irrenunciable de llevarla a cabo. Llevarla a cabo significa, no solo cumplir sino significa gestionar, significa moverse, significa preocuparse, por cada cosa que está pasando. Acá se trabaja, no de lunes a viernes, acá se trabaja de lunes a lunes. El domingo en la mañana, el domingo en la tarde, mensaje “mira que hay que ir allá”. Así que creo que vamos muy bien encaminados.”

-Usted que es arquitecto, paisajista, porque estuvo casi en todas las actividades, ¿qué resultado dio achicar las calles del microcentro de San Miguel de Tucumán y esta idea de nuevas plazas que no solo fue en la Capital sino en la provincia?

-” El tema de la semipeatonal?”

-Si...

-” Ah fantástico. Hay un detalle que nosotros no lo percibimos. Quizás digamos el subconsciente. En primer lugar, tenemos un casco histórico que tiene un valor preponderante. Por eso somos ciudad histórica porque conservamos el casco histórico fundacional; después tenemos dentro de ese casco histórico un centro que tiene muchísima vida, muchísima vitalidad, pero teníamos un problema de transitabilidad peatonal. No eliminamos el tránsito porque nos parece que es vital para el centro. Pero ensanchamos la vereda. El ensanche de vereda significa, es un ejemplo que antes, cuando vos tenés una Vereda de 1,20 o 1,50, sí una persona parada viendo una vidriera, dos personas conversando en la calle y uno si venía un poco rápido, tenía que bajarse a la calle. Bajar el cordón, fijarte si viene un auto, si te va a atropellar, no te va a atropellar, siempre mirando el piso, no tenías o no podía hacer otra cosa más que andar muy ensimismado. Ensanchar genera algo que no había en Tucumán que era sociabilizar. Vos ya no necesitas andar mirando el piso”.