El gobernador Juan Manzur, estuvo en la ciudad de Las Talitas donde visitó el Complejo Municipal Parque Independencia donde funciona el nodo de vacunación de esa ciudad. Allí habló sobre la situación sanitaria y el avance de la campaña de vacunación.

“Agradezco al intendente Najar, sus colaboradores y a todos sus concejales que ayudan para que hoy la vacunación tenga el impacto que estamos buscando. La ministra Chahla me contó que se está vacunando más de 500 personas por día. El personal de salud está haciendo un trabajo fantástico”, dijo el gobernador.

Por otro lado, comentó: “el doctor Pablo Yedlin me contaba que a nivel nacional se está avanzando con la llegada de vacunas. Esto va a permitir que sigamos en este esquema” y dijo que la Ministra de Salud le comentó que, “si todo sigue como hasta ahora se va a trabajar sábados y domingo para cubrir todos los grupos de riesgo y etarios. Hay grupos que ya se ha concluido: personas mayores, trasplantados, personas con cáncer y geriátricos y se sigue avanzando”.

Manzur se mostró agradecido con la gente de Las Talitas: “me reciben con tanta alegría y afecto. Me dicen ‘Gobernador no le afloje, esto va a pasar’. Y va a pasar en la medida que tengamos vacunas, con el esfuerzo de todos porque nadie puede solo. Poner cada uno su granito de arena: quedarse en casa, usar barbijos, cumplir horarios y evitar reuniones sociales. Las restricciones son para cuidar a los tucumanos y para poder avanzar con las vacunaciones en toda la provincia. Con esta pandemia nadie se salva solo”.

Manzur estuvo acompañado por la ministra de Salud, Rossana Chahla; el intendente, Carlos Najar; el diputado nacional, Pablo Yedlin; la legisladora, Marta Najar y el secretario de Acción Política del Ministerio de Gobierno y Justicia, Reinaldo Jiménez.