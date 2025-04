José Garzon director de Transito de Yerba Buena y su lucha contra infractores

Ahora sos director de Transito de la Municpalidad de Yerba Buena. Cómo logras, veo que estás enderezando un poco el caos que era.

-La verdad que es un lindo desafío. A mí me convoca en su momento Mariano Campero(ex intendente de Yerba Buena) para hacer un trabajo más social, estaba en políticas sociales y Pablo(Macchiarola intendente actual de Yerba Buena) me incluye, me pone el desafío este, de hacerme cargo de la Dirección de Tránsito. Un lindo desafío, una ciudad que creció mucho mucho, mucho, en los últimos, no me atrevo a decirte, ni siquiera 5 años atrás, sino hasta 3 años atrás. en los cuales tenemos que ordenar el tránsito. Se lo viene haciendo, sumando complejos semaforizado, sumando personal y capacitando al personal. La verdad, cuando yo me hago cargo, el personal estaba muy poco capacitado. Nos hacemos cargo de ello, empezamos a abordar esa problemática, capacitando, vengo de la universidad, creo que la educación es como el eje en lo cual gira todo, por lo tanto consigo capacitadores en diferentes temáticas, tanto de la agencia nacional, como locales también, para darme una mano con el tema de capacitar al personal.Y encarando varios proyectos. Veía que el principal caos que se genera en la ciudad, es en la entrada y salida de colegios. Nos hemos juntados con los colegios y escuelas para tratar de ordenar lo que son las entradas y salidas del colegio. Creo que si se hace un trabajo en conjunto, tanto la parte pública, privada, incluso los padres que van a dejar, se da un tipo de capacitación, se habla, hay proyectos, como se llama, " el sube y baja", que es simplemente: llego, bajo mi niño y sigo continúo, no hace falta demorarme, ni esperar 5 minutos, a que se desocupe, a que venga, a hablar con el otro padre. Hay que generar ese tipo de cosas para hacer un cambio en el pensamiento del conductor para que no entorpezca el tránsito. El típico que viene, estaciona en doble fila, pongo baliza y me bajo no me interesa, ni el otro, ni qué va a pasar, ni nada. Entonces hay que hacer un cambio de mentalidad. Hay que saber que si yo pongo baliza, en doble fila, perjudico al que viene atrás. Genero un embotellamiento, genero un caos en el tránsito. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de ese tipo de cosas que, hasta me hago responsable, en algún momento lo debo haber hecho y sé que hoy eso está mal, lo perjudicas al vecino, perjudicas al otro, no pensas en nadie más que en vos.

- Pero vos tenés la capacidad de que puedes persuadirlo

-Exactamente vamos a tratar con capacitaciones y con charlas en las instituciones, persuadir al padre, al docente y a incluso al empleado municipal, para que esto cambie

-Está cambiando se ve que se está avanzando.

-Está avanzando gracias a Dios se esta avanzando. Es un trabajo que bueno todos los días se va dando. Hay dos ejes que los cuales planteo, que la educación es uno, pero la educación te va a dar resultados recién en 5 o 10 años, con suerte, ¿sí? haciendo este tipo de cosas. Nosotros tenemos un Departamento de Educación Vial, por ejemplo ¿qué hacemos en el Departamento de Educación Vial?. Vamos a las instituciones y le ponemos a disposición a los docentes para enseñarle con karting, monopatín, bicicleta, señales de tránsito, “espere”, “alto”, “no se puede estacionar en línea amarilla”. Todo ese tipo de cosas que, en algún momento, el chico reproduce y le dice: “papá acá hay línea amarilla acá no podés estacionar”, “el semáforo está en rojo o cuando se pone nosotros tenemos que parar”, la senda peatonal “no te estaciones sobre la senda peatonal porque por acá cruzan.” Entonces ese tipo de cosas los vamos a obtener, a los resultados, pero no van a ser inmediatos van a ser a futuro. Después lo otro, que sí nos da, lamentablemente, resultados en el corto plazo, son los controles viales. Como yo digo, de los 7 días a la semana, en Yerba Buena se hacen 6 días controles , en diferentes horarios, en diferentes ubicaciones.

- ¿Qué es lo que más sancionas?

-Motos. Hoy en día la problemática pasan por las motos o sea yo por semana estoy, lamentablemente, infraccionando, secuestrando casi 120 motos.

-Flojitas de papeles o no llevan el casco.

-Mayoría casco. La principal infracción casco y bueno si falta de documentación, seguro, VTV, ese tipo de cosas, que es lo más común. De hecho hemos hablado con los Jueces de Falta. Tenemos una manera bastante dinámica, incluso de sancionar el tema del casco. Por ejemplo, en Yerba Buena, si a vos te secuestran la motocicleta por casco, nosotros no te cobramos la multa, no queremos recaudar con la falta de casco, como todos dicen. ¿sabes qué le hacemos? :“Vaya señor y compre un casco”, “Pero yo ya tengo casco”. “No me interesa vaya y compre un casco”. Estoy seguro que la próxima vez, el casco lo va a llevar puesto y, si no es así, va a comprar un segundo casco, hasta que logre entender que el casco te salva la vida y no es simplemente un capricho de la municipalidad el no usar casco.

-Vamos carnet, la VTV como funciona ahora?

-La VTV simplemente lo que dice la nueva modificación es que se van a poder hacer en otros lugares, en los cuales no sean solamente la VTV, solamente va a haber talleres autorizados en los cuales vos vas a poder realizar tu verificación técnica. Yo tengo la política de la VTV, si no está vencida más de 3 meses no secuestrar el vehículo, si realizar la infracción. Vamos a ver cómo se da. Hoy en día, como hablamos de licencias, la modificación de la ley nacional, todavía no se llega a aplicar. Tenemos 60 días para lograr aplicar y tenemos una capacitación pendiente porque hoy en día te hablan de que, vos vas a poder ir a un centro médico o a un médico particular, capacitado, obviamente, por la Agencia Nacional para realizar tu examen físico, de psicofísico, incluso, porque también va a haber psicólogos. Hoy en día en Tucumán no hay ningún prestador de ellos. Los únicos prestadores, capacitados por la Agencia Nacional, están en los Centros de Emisión de Licencias o sea son los médicos que están en la municipalidad, exactamente. Entonces eso todavía no está muy claro tengo entendido que hay una capacitación de carácter obligatorio, el 24, que viene gente de la Agencia Nacional a capacitarnos cómo va a ser la nueva reglamentación y cómo se va a adaptar. La semana que viene exactamente, cómo se va a adaptar, cómo vamos a trabajar los Centros de Admisión de Licencias, de ahora en más. Pero hoy se sigue trabajando, porque muchas consultas dicen “che pero cómo esto ya no tiene vencimiento mi licencia”. No, sigue teniendo el vencimiento, todavía hoy no están puestas, claramente, las reglas cómo vamos a trabajar de ahora en más.“.