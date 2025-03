Jaldo y la legisladora Najar analizaron las consecuencias de las lluvias en Las Talitas

En una reunión clave para coordinar la asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a la legisladora Adriana Najar y al ex intendente de Las Talitas, Luis Morghestein. El encuentro se centró en analizar el impacto de las inclemencias climáticas y en trazar estrategias para mitigar sus efectos en la población.

Al finalizar la reunión, Najar destacó que el diálogo con el gobernador permitió plantear directamente la situación que están viviendo los vecinos de Las Talitas y otras zonas de la provincia, afectadas por las lluvias: “Tuvimos la posibilidad de hablar con el Gobernador para plantearle la situación que estamos viviendo en Las Talitas y en otros lugares de la provincia ante las últimas inclemencias climáticas”, expresó.

La legisladora también resaltó la importancia de las acciones directas para llegar a los vecinos afectados por las lluvias, señalando que “Se han articulado acciones directas para poder llegar a todos los vecinos de acuerdo a las situaciones que han sucedido. Me voy muy conforme”. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo territorial y la cercanía con la gente: “Haremos trabajo territorial, visitar al vecino, estar a la par de la gente, escucharlo sobre todo, ver cuáles son las situaciones por las que ellos están pasando”, subrayó.

Najar no dudó en valorar el impacto positivo de las políticas implementadas por el Gobierno provincial, que se reflejan directamente en el acompañamiento de las comunidades afectadas: “El impacto de las políticas de gobierno que se han tomado en la provincia de Tucumán ha sido directo en la gente”, destacó la legisladora.

En cuanto al inicio del ciclo lectivo, la funcionaria destacó que, a pesar de las dificultades que algunas escuelas pudieron haber tenido debido a problemas edilicios, el comienzo de clases transcurrió con normalidad: “Sé que muchas de las escuelas han tenido alguna problemática edilicia o sanitaria que no se han podido resolver antes del inicio de clases, pero en la totalidad de las escuelas hemos dado un muy buen inicio de año y estamos con los chicos en el aula”, comentó.

Una de las preocupaciones que surgió durante el encuentro fue la situación en las escuelas de Las Talitas. Sin embargo, la legisladora aseguró que, a pesar de las fuertes lluvias, las escuelas no se vieron afectadas y no fue necesario utilizarlas como centros de evacuación: “Sí se ha visto en otros sectores, en barrios más bajos, mayor impacto de la lluvia, pero lo importante es que no hubo mucha gente evacuada. En estas situaciones, las escuelas no se utilizaron para evacuar gente y el dictado de clases fue normal”, concluyó.

Durante la reunión, Morghestein se mostró comprometido con la situación y destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno provincial para abordar los efectos de las lluvias en la comunidad. La coordinación de esfuerzos entre las autoridades locales y provinciales será fundamental para garantizar la asistencia adecuada a los afectados.

Con este encuentro, las autoridades provinciales y locales buscan reforzar la asistencia y las acciones de apoyo a las familias afectadas por las lluvias, y continúan trabajando de manera conjunta para mitigar los efectos de las inclemencias climáticas en Las Talitas y otros puntos de la provincia.