Luego desde que desdelLa Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) S.A. se anunciara que habrá restricciones en el suministro de energía durante esta semana, “debido a los inconvenientes estructurales y coyunturales en el sistema de abastecimiento eléctrico informados en los últimos días”.

El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo se refirió al tema e instó a la empresa a considerar esos cortes a la hora del cobro de las tarifas.

“Este gobernador le dice a EDET que servicio que no se presta, servicio que no se cobra en Tucumán. No es responsabilidad de ningún tucumano ni tucumana. Por lo tanto las horas de servicio que no se prestan no se cobran”, aseveró Jaldo en diálogo con la prensa.

Luego, el mandatario provincial agregó que el Ente Regulador deberá ser riguroso en los controles a la hora de los cobros de tarifa: “para eso están y tienen estas instrucciones de obrar en ese sentido. Si no lo hacen, ellos serán responsables”.

Por otra parte, la empresa también detalló que las restricciones tendrán una duración aproximada de una hora y se llevarán a cabo por zonas.