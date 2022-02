El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló en rueda de prensa sobre el convenio que oficializa la asistencia económica del Gobierno Nacional a la provincia de Tucumán, con el objetivo de brindar mayor equidad en la distribución de los recursos para el transporte público.

“Más de 500.000 tucumanos se mueven todos los días en colectivo, y vemos tristemente que es un servicio que se va agotando por un problema de falta de inversión. Por eso, ayer hemos firmado un convenio entre la Provincia y la Nación para garantizar, por 12 meses, el Fondo Compensador 2022 para esta actividad que es el transporte público de pasajeros”, dijo el gobernador. Agregó además que, genera un “incremento interanual, de enero a diciembre, por el que la provincia recibirá entre un 65% y 72% más”.

“Las empresas no solo tienen que pagar los sueldos en tiempo y forma para que no haya paros, sino que además tienen que destinar un porcentaje a la inversión de nuevas unidades, en mejorar el servicio, sumar móviles aptos para las personas con discapacidad, brindar un servicio que tenga aire acondicionado en verano y que cumplan las frecuencias para que la gente no deba esperar mucho”, explicó Jaldo.

La forma de aplicación del fondo compensador, precisó Jaldo, es mediante “resoluciones que son mensuales”, y añadió que “la de enero se confeccionó y hoy se están transfiriendo los fondos que impactarán el lunes o martes para que los empresarios del transporte puedan afrontar sus necesidades, obligaciones e insumos para la actividad”.

El objetivo de su gestión provincial es “trabajar en lo que más golpea a la gente, a los hogares, que son los servicios esenciales. En ese sentido, si logramos que la gente pueda tener cubiertas esas prestaciones, estamos mejorando calidad de vida”, cerró.