Pasadas las 9 de la mañana, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, emitió su voto en la escuela Mitre, en la localidad de Trancas. Luego habló con la prensa y auguró una jornada tranquila y democrática.

“Esperamos que sea una verdadera fiesta de la democracia. Creemos que es una fecha muy importante este 14 de noviembre, en donde los tucumanos y el pueblo argentino nos expresamos una vez más para elegir senadores y diputados que van a integrar el congreso de la Nación, cargos muy importantes porque tienen que ver con la gobernabilidad a nivel nacional. En ese sentido, pedimos que sea una jornada con tranquilidad y paz social a lo largo y ancho de la república argentina”, dijo Jaldo.

Luego agregó que “fue una campaña muy respetuosa y la verdad que hemos llegado bien. Hemos llegado con un Frente de Todos unido y consolidado, trabajando fuerte en cada ciudad y pueblo del interior”.

“Es un orgullo para mi venir a sufragar en esta escuela. Para mi hoy tiene una doble alegría, como lo es venir a sufragar como gobernador de la provincia. No se si alguna vez esta escuela habrá tenido la posibilidad de que un gobernador vote en Trancas”, sostuvo.

Sobre el desarrollo de los comicios, aclaró que “se abrieron todas las escuelas, la mayoría en tiempo y forma, puede haber un problema puntual, pero no de mayor importancia, sino se me habría avisado. En algunos lugares esta lloviendo, pero eso no creo que sea un impedimento para que la gente vaya a votar. No se olviden que en las PASO votó casi el 80%, muy por encima que en el resto del país. Al tucumano le gusta ir a votar, le gusta elegir a sus autoridades a través del voto popular”.

“Es importante que en democracia todos opinen. Y en democracia la única forma de opinar es a través de las urnas. Tenemos la expectativa que se sume mucha gente a votar, a opinar y a elegir quienes quieren que los representes en el Congreso”, cerró el gobernador.