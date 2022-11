Jaldo participó del conversatorio “Ni un pibe menos por la droga”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó hoy del conversatorio “Ni un pibe menos por la droga”, que organiza el padre José María “Pepe” Di Paola en el marco de una peregrinación encabezada por la organización “Hogares de Cristo”, que se dictó en el teatro Mercedes Sosa.

El Gobernador tomó la palabra y agradeció a los presentes por la posibilidad de realizar este conversatorio a la vez que destacó que “no solo estamos aquí para escuchar sino también para comprometernos en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo pero fundamentalmente para trabajar y reinsertar a todos aquellos que han caído en el flagelo del consumo”.

Por otro lado Jaldo destacó “la organización del evento por parte del ministro Fiscal Edmundo Jiménez”, a la vez que resaltó que la importancia de que estén presentes los tres poderes del estado. “Es el comienzo para atender esta problemática que el Estado tome decisiones políticas que ayuden a mejorar esta situación. Esto muestra a las claras el interés por la problemática. Como Estado tenemos que profundizar las medidas preventivas, pero por otro lado tenemos que trabajar con las organizaciones intermedias en la recuperación de los jóvenes que han caído en este flagelo”.

En cuanto a la convocatoria, Jaldo afirmó que “esto demuestra la importancia que le da el pueblo tucumano a esta problemática”.

Consultado sobre el conversatorio, Di Paola manifestó: “Tenemos una experiencia comunitaria que vamos a contar y que puede servir para otros que están trabajando en este mismo tema. La peregrinación está recorriendo el país y hoy llega a Tucumán y vamos visitando organizaciones barriales y trabajamos desde la comunidad y pensamos que dentro de la comunidad la persona va a recuperarse, por eso el lema que elegimos ‘ni un pibe menos por la droga’ porque es enviarle el mensaje que vos mismo podes hacer algo. Yo vengo a contar lo que estamos haciendo y lo que creemos que es un camino”.

En cuanto a la presencia de funcionarios del Estado, afirmó que “es una de las cuestiones fundamentales porque lo que queremos es despertar la esperanza, la conciencia porque me parece que este tema si no lo abordamos entre todos no va a tener solución”.

Por otro lado destacó la cantidad de gente que participó y afirmó que “ojalá se dieran este tipo de convocatorias siempre y se repliquen en todos lados. Es muy importante esta experiencia”.

Desde el ministerio Público Fiscal, Jiménez expresó que “nadie mejor que él como conocedor de la problemática para que nos transmita su experiencia y conocimiento. La presencia de funcionarios es fundamental porque habla de la unidad del Gobierno y los poderes del Estado para combatir a la droga que es un problema en común para todos”.

“Es una alegría recibirlo hoy al padre Pepe que es un gran referente en lo que tiene que ver con los abordajes comunitarios de consumos problemáticos, es un referente de la Iglesia Católica y de la sociedad argentina en general. Esto se enmarca dentro de una serie actividades que viene realizando el padre Pepe desde Luján y hoy llegaron a Tucumán y por la mañana estuvimos reunidos con el Gobernador para mostrarle de qué manera estamos trabajando en la Provincia en un trabajo articulado con la iglesia católica y las evangélicas”, contó Haurigot Posse.

La charla, promovida por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, contó además con la presencia del vicegobernador, Sergio Mansilla, el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, el titular del Ministerio Pupilar de la Defensa, Washington Navarro Dávila, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, el de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, Jefe y Sub Jefe de Policía, Julio Fernández y Sergio Sobrecasas, los legisladores Gabriel Yedlin, Graciela Gutiérrez y Daniel Deiana, el secretario de coordinación de Políticas en Adicciones, Lucas Haurigot Posse, la intendenta de Aguilares, Elia Fernández, su par de Alderetes, Aldo Salomón y el sub interventor de la Caja Popular de Ahorros, Hugo Ledesma.