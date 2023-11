Jaldo autorizó la compra de un medicamento en Inglaterra para un niño que padece Neuroblastona en etapa 4

El ministro de salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, autorizó la compra de un medicamento de alto costo en Inglaterra para un menor internado en el Hospital de Niño Jesús, sala 12, que padece Neuroblastona en etapa 4, con metástasis en la médula ósea.

El menor ya había recibido un Autotrasplante de Médula hace tres años en el Hospital Anchorena de Buenos Aires, pero en el mes de agosto tuvo una recaída en su salud. Fue internado en la sala 12 del Hospital de Niños, donde comenzó a realizarse la segunda línea de quimioterapia. Ante la gravedad del cuadro el doctor Juan José Chaín, luego de realizar todos los tratamientos posibles recetó como alternativa el medicamento Dinutuximab Beta. “Hicimos todas las prácticas paliativas posibles, pero buscamos esta alternativa como una última solución, viendo que tuvo una respuesta aceptable a los ensayos realizados previamente” indicó el facultativo.

La dirección del hospital a cargo de la doctora Inés Gramajo, presentó toda la documentación ante el PRIS (Programa Integrado de Salud) para que lleve adelante la compra del medicamento, pero el mismo no se vendía en el país y no estaba autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por este motivo se realizaron trámites y pruebas, demostrando la necesidad imperiosa de conseguir la droga mediante un permiso especial, para uso compasivo en este caso en particular.

Una vez superada esta instancia se encontró el medicamento, el cual lo tenía un laboratorio de Inglaterra, por lo que se tomó la decisión de llevar adelante la compra a pesar del alto costo del mismo.

Superado los trámites, la provincia, realizó el depósito correspondiente, mientras el laboratorio de origen hace los trámites correspondientes para embarcar el medicamento a un país que no lo comercializa y autoriza por vía de excepción su ingreso. De acuerdo a las estimaciones y por la urgencia del caso, el medicamento para el menor estará llegando en los próximos días.

La salud es tomada por el gobierno como prioridad, por este motivo no se escatima ni se escatimará en hacer el gasto necesario para salvar la vida de cualquier tucumano.