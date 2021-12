Luego de que en Cámara de Diputados fuera rechazado el Presupuesto 2022 en la sesión de la jornada del viernes, las repercusiones no tardaron en llegar y en la provincia el gobernador, Osvaldo Jaldo tuvo conceptos contundentes para con la decisión y arremetió contra la oposición en una entrevista con un medio local.

“Cambiemos volteó el presupuesto; no del Gobierno, sino el de la Nación argentina, de la cual somos parte todos. Esto va a traer aparejado un daño. Hoy no se lo puede dimensionar, pero a mediano y largo plazo se lo van a mencionar y dimensionar. Daño seguro va a haber”, aseveró Jaldo.

“Con los números que tiene Cambiemos podría haber aprobado el Presupuesto, en general. Y en particular, sugerir los cambios que considere convenientes. Hubiésemos tenido un presupuesto modificado, pero hubiésemos tenido presupuesto. Pero hubo una decisión política electoral de dejar sin presupuesto al país, a la Argentina”, arremetió.

“Ellos son los que hablan de la República, de la instituciones y de la democracia. Tenían que poner el hombro por el país, pero le esquivan al hombro. Es lo que ha pasado. Había 100 formas de desenlace y han elegido la peor. Se podría votar en general y cambiar los artículos, si son mayoría. Pero no han defendido la república, las instituciones y no se esforzaron por la democracia”, comentó.

“No se puede negociar con acreedores, con el Fondo Monetario Internacional ni sacar créditos para obra pública. Nos impide mostrarnos como un país que tiene presente y futuro. Y, para adentro, no se puede manejar las variables de la gente como la inflación, los precios o la política tributaria. O sea que el daño que se ha hecho es mucho. Ojalá se pueda subsanar. Vamos a gobernar con el Presupuesto 2021, que no es lo ideal. Ante los ojos del mundo no se lo ve como un país donde las instituciones funcionan”, cerró el gobernador.