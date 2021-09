el renovado Mercado Barrial de la plazoleta Dorrego, en avenida Roca y Marina Alfaro, de lunes a sábados, de 7 a 14 y de 17 a 21; y los domingos de 7 a 14.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó esta semana el edificio, donde funcionan 20 puestos de distintos rubros, como panadería, carnicería, rotisería, productos regionales, pollería, verdulería, fiambrería, pescadería y semillería, entre otros. Está previsto que próximamente se sumen más puestos.

El intendente Germán Alfaro visitó el mercadito y recordó que el municipio remodeló y acondicionó el edificio para que allí se instalen los ex puesteros del Mercado del Norte que no tenían otra fuente de ingresos y que no pudieron alquilar otros locales, tras la clausura del viejo edificio de calle Maipú y Mendoza, por peligro de derrumbe.

“Estamos poniendo en funcionamiento el antiguo mercadito de la plazoleta Dorrego. Todos los puesteros son gente que tuvieron que salir del Mercado del Norte y están instalando su nuevo emprendimiento en este lugar con ayuda del municipio”, explicó Alfaro, quien estuvo acompañado por funcionarios municipales. “Los productos son muy buenos y accesibles. Invitamos a los vecinos de la zona y de otros lugares a que vengan y compren aquí”, expresó el jefe municipal.

El intendente aclaró que el mantenimiento del predio estará a cargo de la Municipalidad de la Capital.