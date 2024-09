Fortaleciendo la seguridad: Jaldo entregó equipamiento a policías y penitenciarios

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió un acto en la jefatura de Policía para entregar insumos, armamento y elementos de protección balística a la fuerza de seguridad y el Servicio Penitenciario.

En este marco, se entregaron:

78 computadoras de escritorio para mejorar la eficiencia administrativa

7 notebooks para aumentar la movilidad y capacidad de respuesta

14 impresoras para optimizar la gestión documental

150 escopetas Bersa calibre 12/70 para reforzar la seguridad

715 pistolas Bersa y 60 pistolas Bersa TPR para equipar a los agentes

800 chalecos antibalas nivel RB3 para proteger a los efectivos

Acompañaron al primer mandatario provincial el vicegobernador, Miguel Acevedo, los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, su par de salud, Luis Medina Ruiz, el titular de Desarrollo Social, Federico Masso, la responsable del área de Educación, Susana Montaldo, Marcelo Nazur de Obras y Servicios Públicos, los legisladores Roque Argañaraz, Francisco Gómez, Agustín Romano Norris, Hugo Ledesma, Alfredo Toscano, Walter Berarducci, Marta Najar, Alejandro Figueroa y Maia Martínez.

Asimismo, estuvieron presentes miembros de la plana mayor de la fuerza de seguridad liderada por el jefe de Policía, Joaquín Girvau, el subjefe, Roque Iñigo y el Director General del Servicio Penitenciario, comisario general Antonio Ramón Quinteros.

Participaron también del acto la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, el secretario General de la gobernación, Federico Nazur, la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Nora Belloni, el titular de Defensa Civil, Fernando Torres.

Eb este respecto, Jaldo indicó que “Tenemos una política de seguridad preventiva, para eso le damos (a la policía y el servicio penitenciario) los elementos necesarios para cumplir su rol. Llevamos 11 meses de gobierno y han apreciado que la tecnología y el accionar de la policía cambio sustancialmente”.

“Estamos empezando a equipar tecnológicamente la cárcel de Benjamín Paz y la alcaidía de Delfín Gallo y como nos comprometimos a fin de año empezamos a trasladar personal de acuerdo a lo que decida la Justicia”.

El nuevo edificio penitenciario cuenta con una capacidad de 700 presos, mientras que la Alcaidía del Este puede albergar hasta 300 internos.

El gobernador explicó que, “Con estas 1000 plazas, hay que pensar en equiparlo en tecnología, mobiliario, preparando el personal del servicio penitenciario que estará en una primera etapa y luego en una segunda etapa, vamos a seguir incorporando nuevos establecimientos carcelarios”.

Siguiendo esa línea, el mandatario afirmó: “Fue una de las provincias que mas bajó el índice de homicidios en el ultimo semestre, esta cumpliendo mucho mas eficiente el rol policial, cuidar la vida y bienes de los que viven en esta provincia y hasta fue elogiado por la propia ministra de seguridad, Patricia Bullrich a nivel nacional”.

Respecto al preso fallecido días atrás en una comisaría de Once, por una enfermedad preexistente, por la que se dio a conocer las condiciones en que estaban los internos en el lugar, Jaldo expresó: “Hay una sobrepoblación de detenidos en las comisarias, no son para albergar presos, sino para que preste función la policía realizando tareas de prevención y atendiendo al publico, pero tenemos una sobrepoblación carcelaria, la ultima cárcel es villa Urquiza para 1.200 detenidos, los detenidos que la justicia ordena y la policia captura van a las comisarias. Este gobierno no solo tiene una política de seguridad sino también carcelaria, por eso reitero que hasta fin de año vamos a trasladar 1000 detenidos”.

Y agregó: “Las comisarias pueden estar en muy buenas condiciones pero no son para albergar detenidos de forma transitoria pero no condenados o con prisión preventiva, es de poco tiempo por eso tenemos problemas y lo reconocemos, por eso la implementación de la política carcelaria que viene a solucionar definitivamente este problema en momentos de crisis, escases financiera y presupuestaria en donde en muchos lugares hay restricción de recursos para el Estado y en este contexto lo estamos haciendo”.

Por su parte, Acevedo subrayó que “Es una política de estado que se afianza en cada paso que se va. Aquí hay equipamento no solo en armas sino tecnológico que lo pone a la policía al mas alto nivel. Hoy se puede vincular todas las cámaras de seguridad, cambiar la forma de comunicación a una digital y no hace mas que reafianzar la política que el gobernador esta aplicando en materia de seguridad y carcelaria”.

“Hay que destacar la participación de las fuerzas activas. Hay distintos tipos de chalecos, de igual manera las armas, algunas son mas sofisticadas y en la calle van a perfeccionar mas el armamento que tiene por lo que hoy se escucha a la policía en cuanto al armamento que necesitan para contrarrestar el delito”.

“Las características son armamentos y tecnología los mejores que podemos contar, livianos, de fácil uso, que no se trabe el alma, mas de 10 mil disparos para realizar y después entra en desuso. Los chalecos antibalas también hay diferencias, los que recibe el servicio penitenciario son anti punzantes y el personal no recuerda haber recibido este tipo de elementos de alta calidad”, destacó el vicegobernador.

“Hoy se firma un convenio con el Renaper para contar con las huellas dactilares de todos los argentinos porque el Operativo Lapacho está danto muy buenos resultados porque hemos recapturado prófugos de otras provincias”.

El funcionario detalló: “La planificación en cuanto al cambio de las comunicaciones pasamos de analógica a digital es muy importante, se esta ejecutando, queda colocar dos antenas en El Cadillal y san Javier y la policía tendrá una comunicación de manera reservada. La división canes tiene una gran importancia para la policía como también la caballería como medida de seguridad en parques, no tan solo en capital sino en toda la provincia. Hay proyecciones a lo que son las armas menos letales, que están por llegar y serán usadas en el servicio penitenciario y la fuerza policial”.

“Estamos dentro de lo que es una policía 2.0 para el uso hacia la ciudadanía”.

El segundo al mando del Ejecutivo provincial indicó que “Es un problema que este gobierno lo detecto e identifico y camina hacia ese problema y está terminando a una etapa y es una situación que se debe a una crisis carcelaria y este caso es particular”.

Esta inversión de 730 millones de pesos busca fortalecer la seguridad y capacidad de respuesta de las fuerzas del orden en la provincia.