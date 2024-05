El Ingeniero José Ascárate habla del aumento tarifario en la energía

En una extensa charla con el periodista Germán Valdez, en el programa “Primer Plano”, el Secretario de Energía, José Ascárate, explicó cómo funcionan los ajustes en el cuadro tarifario de la energía eléctrica y detalló las distintas obras en ejecución y las proyectadas para optimizar el servicio eléctrico en nuestra provincia. Así se refería el funcionario a la situación actual del sector en la provincia y el país:

- ¿Tienen información de si hay algunas viviendas que no cuenten con los servicios que son básicos, luz, agua, hay algún rincón en la provincia?

-” Muchos, en la provincia de Tucumán un servicio que es básico y que está cubierto en menos del 50% es el servicio de sanidad, que significa el sistema de cloacas, el tratamiento de aguas residuales, donde directamente en Tucumán estamos tirando o enterrando aguas residuales en napas superficiales, que es grave. O, lo que es más grave, arrojándolas sin tratamiento en ríos.”

“La semana pasada con el interventor de la sociedad Aguas de Tucumán, que es una sociedad anónima, una SAPEM provincial, hemos estado visitando la refuncionalización de la planta de tratamiento de Lules, que es una planta de lagunas facultativas, de las cuales no funcionaba ninguna. Era una zona donde directamente se volcaban las aguas servidas de todo Lules, iban a parar a dos lagunas de las cuales las dos eran inutilizadas, hemos recuperado ya una completamente, estamos haciendo el trabajo de colocar el cloro en la salida y estamos midiendo la salida al río, que no tengamos efluentes con excesos en los valores internacionales que tienen haber ver tanto en situación bacterial como la cantidad de metales pesados y otros efluentes que pueden tener los contenidos de aguas residuales. Se ha refuncionalizado esta laguna y entre estos próximos 15 días se refuncionaliza la segunda laguna con la cual vamos a tener un sistema de tratamiento completo, lo estamos repasando municipio por municipio. Eso lo vemos también desde el ente regulador.”

- ¿Pero por qué se llegó a eso?

-” Falta de inversión, por un lado, pero por otro lado falta de gestión, porque con la misma gente que teníamos y seguimos teniendo, solamente desde el caso de la SAR, ajustando un poco las clavijas del presupuesto que se dispone y desde el Ente Regulador dándole mucha importancia al sector de la gerencia de ingeniería que tiene que ver con agua y saneamiento. Estamos haciendo cada vez más controles de calidad, no solamente del agua que le llega a la gente a domicilio, que puede haber fallas y si las hay, yo siempre digo las denuncien por favor. Pero por otro lado, por el tema del tratamiento de aguas residuales, porque Tucumán tiene una denuncia realizada por la Provincia de Santiago del Estero. Denuncia que ya dio lugar a sentencias de la Provincia de Santiago del Estero, del juzgado federal, por la contaminación del dique frontal y este es un tema que debemos modificar y de hecho lo estamos modificando viendo no solamente el vertido de agua que es general de la provincia, sino el que realiza cada municipio”.

-Ingeniero, el tema de energías renovables, estuvo en Córdoba que tiene un modelo de energías renovables, cuéntenos acerca del viaje y lo que pudo ver allí.

- “Bueno, Córdoba tiene una Secretaría de Energía que es una Secretaría de Planificación Energética y tiene un Ministerio de Servicios Públicos. Tiene separado el Ministerio de Obras y el Ministerio de Servicios. Con el Ministro Fabián López hemos estado reunidos y luego con el Secretario de Energía, Sergio Mansur, que estuvo en Tucumán dando una charla hace muy poco tiempo sobre biocombustibles. Córdoba es una provincia que tiene más del 30% de la matriz energética con renovables, pero lo tiene sin ningún emprendimiento puntual privado, o sea no tiene un Cauchari como tiene Jujuy, no tiene una planta como Médanos de Cafayate que son concentradoras de grandes cantidades de energía fotovoltaica, tiene toda la energía distribuida. Hay un montón de usuarios pequeños, barrios privados, edificios, agroindustrias, industrias locales que trabajan hoy día con EPEC, que es la empresa de energía de Córdoba.”

- ¿Con fondos del Estado?

“-Con fondos del Estado, con financiamiento del Banco de Córdoba es que han hecho casi el 30% de la matriz de energía con renovables, con fotovoltaica fundamentalmente. Nosotros estamos lanzando en la provincia de Tucumán el decreto reglamentario que reglamenta la ley de generación distribuida, que permite que cualquier usuario inyecte al sistema, a EDET, energía a partir del sistema propio en Tucumán. sobre todo, fotovoltaicos. Y estamos lanzando con el Ministro (Fabián) Yanotti, los MOU, que son Memorándum de Entendimiento, (Memo of Understanding), entre empresas privadas que quieren invertir y la empresa distribuidora para no tener que usar el sistema de alta tensión, sino entregar directamente la energía en transformadores de EDET y bajar nuestros picos de consumo. Esto se firma de esta semana que viene a la otra, y ya hay una empresa interesada que está firmando para Tucumán, que es una empresa de Santa Fe, Rosarina, la empresa Secco. Que es la empresa que hoy en día tiene la energía puntual de la zona de Amaicha, que lo hacemos con motores de gasoil. Vamos a empezar a trabajar y ahí vamos a hacer el recambio con energía solar, y que además de esto quiere hacer una inversión en Tucumán de plantas de hasta 40 megavatios puntuales en la provincia de Tucumán. Secco es una empresa que en Tucumán los 4 trailers que tenemos ubicados en Cebil Pozo, y los 4 que están ubicados en Villa Quinteros, que son refuerzos que hemos hecho en el sistema de generación distribuida en el verano”.

-¿Esto es energía solar?

-”No, Secco siempre se ha especializado en energía a partir de generadores puntuales, generación puntual, y ahora se propone invertir en 4 o 5 provincias, una de ellas Tucumán, donde va a ser una inversión del orden de los 50 megavatios en convenio con la empresa de distribución de energía EDET. Van a ser parques solares en distintos puntos de la provincia y vamos a eliminar un problema grave que tenemos uno de los pocos picos aislados que queda en el país, que estamos solucionando con motores de gasoil local que es Amaicha-Colalao del Valle.”

-Definiendo algunas cosas, usted está planteando todo este tema de los alternativos de la distribución de EDE y la política, ¿cómo está jugando en esto? ¿Usted lo apoyan políticamente?

-”Yo tengo un apoyo que me da el señor Gobernador que nunca me ha pedido mi afiliación partidaria para incorporarme al gabinete ni para darme la intervención a la que me está dando el gobernador y en eso agradezco siempre el haber pensado que desde las profesiones y de lo que cada uno conoce, debemos ayudar a que la provincia tenga mejores, por un lado. Por otro lado, discusiones que a veces son agrias o ásperas con algunos sectores que no entienden de qué se trata. La problemática energética que tenemos en el norte argentino no es un problema de ideología política, ni tiene que ver con el peronismo en el gobierno o Macri, cuando yo estuve en el gabinete quiero recordarles del presidente Macri siendo subsecretario de infraestructura para las provincias del norte argentino. Es un problema de centralismo y el problema de centralismo poco tiene que ver con ideologías ni con partidos, tiene que ver con decisiones que se toman por y para la Pampa Húmeda y Buenos Aires. Se ha manejado independientemente los gobiernos y esto es así, desde siempre, el sistema de generación argentina es un sistema que está en un mercado que se llama CAMESA, el sistema de transporte y hay empresas que han sido descentralizadas en la década del ´90, en el año ´95, desde la presencia de Menem cuando se desguasa el sistema de agua y energía”.

-”Y este sistema de transporte a su vez tiene dos subsistemas, uno de ultra alta tensión que es el sistema integrado argentino en 500 kilovolts para arriba y otro es el sistema de alta tensión que es lo que maneja en Tucumán y el norte argentino y el noroeste tras NOA. Nuestras fallas han sido casi siempre en Tucumán por fallas gravísimas del sistema de transporte en alta tensión, las que hemos tenido todo este tiempo han sido rupturas de cables en 132 kilovolts, falta de capacidad de líneas en 132 kilovolts: El Bracho-Villa Quinteros, El Bracho-Cebil Pozo. Son fallas del sistema de alta tensión donde a veces ponemos a jugar esquemas de generación, de más generación o colocar más generación para solucionar fallas del sistema de transporte en alta tensión”.

- ¿Usted es docente o era docente? ¿Qué enseña?

-” Soy docente. Enseño ingeniería de transporte, pero referido a la parte de vías de comunicación, soy profesor de diseño vial y tengo mi formación de posgrado, una formación en transporte de los viejos ingenieros que nos formamos como ingenieros civiles, pero éramos metodólogos y estudiábamos mucho de civil, hidráulica, vial y también eléctrica y mecánica”.