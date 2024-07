Derechos Humanos, el ERP y los Montoneros

El analista político y escritor Julio Bárbaro habló sobre las diferencias entre el presidente de la Nación, Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En una entrevista en el programa “Tucumán con Todo”, estos son algunos de los tramos de la conversación:

-Estas peleas entre el presidente y lavicepresidente es real o es ficticia. Cómo lo ve usted.

-No absolutamente real. Hay dos concepciones distintas de la política. Uno puede estar de acuerdo o no. La señora vicepresidenta Victoria Villarruel tiene tiene una concepción del estado distinta a la que tiene Milei. Yo hace unosaños le presenté un libro a ella. Usted sabe que la acusan de negacionista. Lo que planteaba en sulibro la vicepresidenta, y lo plantea siempre, es que los caídos de ambos bandos estaban en la misma situación . O sea, en la Argentina, vino, visitó (Zvetan) Todorov, uno de los grandes hombres de losDerechos Humanos del mundo, hace año, élfalleció y dijo que no habría Paz hastaque los caídos, todos los caídos, no esténen el mismo mármol del recuerdo, de memoria. Y eso, me parece, que es lo que Victoria Villarruel plantea, mientras Milei busca solamente una visión económica.

-Es decir que también se condene tanto a los del ERP(Ejercito Revolucionario del Pueblo) como a los Montoneros.-Exactamente. Porque, por ejemplo, entre los caídos no está (José Ignacio)Rucci. Los que mataba la guerrilla no estaban en el bando de los caídos porque serían los malos. Entonces eso es muy triste y todo lo que se hizo con los Derechos Humanos y la idea del negacionismo terminó siendo, absolutamente, repudiada por una gran mayoría de la sociedad. Sigue todavía vigente y todavía planteado por algunos sectores del kirchnerismo, pero no tiene la vitalidad que tenía hace 5 años.

-Porque ella días pasados estuvo en Catamarca y ahírecordó a su padre que había sido jugador de básquetbol. Es decir, siempre está tratando de mostrar lo que fue su padre, tanto como persona también como militar.-Más bien, pero ella reivindica. Porque el tema de los Kirchner, que es para desarrollar largo, es que terminaron, en la defensa de las Madres(de Plaza de Mayo) y las Abuelas(de Plaza de Mayo), reivindicando la guerrilla y eso era un absurdo. Una cosa es reivindicar los Derechos Humanos y otra la violencia en democracia, que es traición a la patria, que es la que ejecutó la guerrilla.

-Estamos hablando del periodo 1973-1976.

-Exactamente. La muerte de Rucci fue el fin de la guerrilla como parte de la política Argentina. Fuerealmente el ingreso al espacio del delito.

-Usted cree que con esto va a ser posible hoy en Argentina avanzar.

-Es necesario y en la medida en que los países sean cuerdos, se manejen con madurez, todo lo necesario se convierte en posible. El problema central de la política es ese.

-Pero usted sabe que cualquier medida de este tipo

tiene que pasar por el Congreso y en el Senado va a ser muy difícil, teniendo al kirchnerismo o al peronismo, que pueda avanzar un proyecto de esta naturaleza. Es decir que vayan a revisar la actuación, entre 73 y 76, del ERP y de los Montoneros

-Yo creo que no tanto. Ya los gobernadores provinciales, lentamente, se fueron corriendo. Si usted y yo nos ponemos a analizar la lealtad, a (Carlos) Menem y después la lealtad (Néstor) Kirchner, vamos a encontrar que ambas fueron pasajeras. Ahora se está dando una nueva estructura. El problema es que al no haber oposición no hay donde alinearse. Pero, lentamente, se va a ir constituyendo desde los gobernadores, una instancia política superadora, porque ungobierno no puede vivir sin una oposiciónorganizada. Un país tiene que tener gobierno y alternativa y, la contradicción que se va dando con Milei, tiene que ser canalizada hacia otra fuerza política.