Concepción: Jaldo inauguró un moderno CAPS en el Barrio Municipal

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto de inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en el barrio Municipal, de la ciudad de Concepción. El edificio sanitario contará con atención de lunes a viernes, de 7 a 19, con médico generalista, psicólogo, tocoginecólogo, enfermeros, agente socio sanitarios, farmacia y vacunatorio, para brindar atención aproximadamente a unas 12.600 personas.

Junto al mandatario estuvo el intendente Alejandro Molinuevo, con quien mantuvo previamente una reunión en la sede de la intendencia, donde dialogaron diversos temas de interés, entre ellos el avance en las obras de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, la perforación de un pozo de agua y la obtención de la No Objeción para un proyecto de construcción de 110 viviendas.

También acompañaron el recorrido, el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; los ministros Luis Medina Ruiz (Salud) y Miguel Acevedo (Interior); el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras; Francisco Barreiro, director del Sistema de Emergencias Sanitarias 107; la directora de Gestión Sanitaria, Alejandra Mattiacci; Rosana Ibáñez, jefa Área Operativa Concepción; los comisionados comunales Roberto López (Trinidad), Carlos Ordoñez (Gastona y Belicha), Julio Maturana (Arcadia) y Víctor Cuevas (Los Puestos); Vanesa Cabrera (IPLA Concepción), Gabriela Impa (Anses Concepción), el dirigente Jesús Salim; entre otros funcionarios y vecinos del lugar.

Tras conocer y habilitar el funcionamiento de las nuevas instalaciones del Caps, el primer mandatario aseguró que “es una decisión seguir descentralizando una de las áreas más sensibles que tiene el gobierno de la provincia, que tienen que ver con la salud y la vida de las personas. Hoy dejamos inaugurado este centro asistencial en el barrio Municipal, que tiene un área de influencia muy importante, de más de 13 mil habitantes”.

Además, destacó el trabajo conjunto con Molinuevo. “Con el hablamos hoy de esa gran planta de tratamiento de líquidos cloacales y también que hoy fuimos notificados de la No Objeción de 110 viviendas que se empezarán a construir en Concepción. Todo el trabajo mancomunado que podemos hacer, al margen de las diferencias políticas que podamos tener, lo haremos. En esta obra, la provincia puso los materiales y el municipio la mano de obra para que el Caps se haga realidad”.



En este sentido, Jaldo dijo que “conjuntamente la provincia con los municipios venimos coordinando las tareas, esto lo podemos hacer porque hay un Gobierno provincial que administra responsablemente las finanzas, administra eficientemente los recursos provinciales y los recursos que por ley nos llegan de la Nación; por eso podemos atender en tiempo y forma nuestras responsabilidades financieras. Tucumán es una provincia que no tiene crédito, no tiene endeudamiento, el presupuesto para el 2023 tiene superávit, es decir que no gastamos más de lo que ingresa”.

Por su parte, el intendente de Concepción aseguró que “es un orgullo estar compartiendo esta inauguración junto al gobernador y todos los funcionarios. Este es un trabajo conjunto, pensamos en el bienestar de los vecinos. Esto va a ser un salto de calidad para este barrio tan populoso”.

“En tanto que, está muy próxima a iniciarse la perforación de un pozo de agua en la zona norte de nuestra ciudad. El gobierno de la provincia nos ha ayudado con fondos no reintegrables, el día jueves salió adjudicada la obra. Estimamos que entre 30 o 40 días ya debería estar habilitado”, comentó Molinuevo.