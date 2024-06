Cae la imagen que los tucumanos tienen de la gestión de Milei

En el living de Tucumán con Todo el encuestador y sociólogo Mario Nahúz indica que la imagen de la gestión presidencial de Javier Milei tuvo una significativa caída en las últimas semanas. Esto explicaba el especialista al respecto:

- “El último material que cerramos hace unos días. Milei en Tucumán. Milei está presentando una caída importante en cuanto a evaluación de gestión. La gestión de Milei está cayéndose. Pero la gente está cada día más reticente a evaluar bien la gestión como presidente de Milei. No es lo mismo que la imagen política. Porque la imagen política, o sea, la imagen como político casi no varía. Lo que está la gente poniendo en tela de juicio es justamente la gestión. Sin embargo, eso viene en contraposición, por ejemplo, a lo que es el tema de la situación económica. Cuando al tucumano le preguntas cómo ve la situación económica del país, estamos percibiendo una leve mejora que está directamente vinculada al tema de la inflación y que la inflación estaría en baja, por decirlo de alguna manera. El problema es que esto puede traerle una sucesión de problemas nuevos a Milei. Porque cuando la inflación crea la sociedad de que está medianamente controlada, la gente va a empezar a pedir trabajo, la gente va a empezar a pedir llegar a fin de mes, la gente va a empezarle a molestar todo lo que ahora no tiene todavía como gran molestia. ¿A qué me refiero? Una familia que el último número, 859 mil pesos, creo, para no ser pobre, una familia con cuatro integrantes, papá, mamá y dos chicos. Hoy estamos muchísimo bajo la línea de pobreza. Y digo estamos porque mi clase media a la cual pertenezco, tengo muchísima gente amiga incluida, que estamos por debajo de la línea de pobreza porque no llegan a ganar esto. Y muchos que ganan esto no les alcanza para sostener el nivel de vida al cual estaban acostumbrados anteriormente.”

“Entonces, en Tucumán hoy de cada 10 personas, 4 evalúan positivamente la gestión de Miley, y 6 la evalúan negativamente.”

“Es un 60-40. Cuando venimos de hace dos meses en donde estaba 5-5. Venimos de estar empatados, por decirlo de alguna manera. Hoy Milei está teniendo problemas en Tucumán. Ahora, el tema es ¿cómo lo terminamos de ver a Milei? ¿Cómo la sociedad lo termina de ver a Milei? Nosotros hemos planteado algunos temas muy vinculados a mi ley como para decir a ver qué es lo que nos dice la gente. Entonces, uno de los temas que hemos planteado, por ejemplo, es la política exterior de Milei. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de su presidente, Milei, con un gobierno como el de China, con un gobierno como el de Brasil, con un gobierno como el de México, el de Ecuador, y la última problemática que ha tenido España? Entonces, teóricamente, uno dentro de una lógica y del prejuicio que uno tiene, uno dice, no, seguramente va a ser muy golpeado por la sociedad tucumana. La gente lo evalúa positivamente. O sea, tiene más evaluación positiva que negativa sobre el tema ese. Entonces, el tema es, Milei termina conformándose como todo un personaje donde la gente no termina de situarlo entre político, presidente, artista. Es muy difícil cómo la gente lo termine evaluando. Es un fenómeno grotesco en algunos casos, casi delirante en otros, pero que, a la sociedad argentina, a un sector importante de la sociedad argentina, le viene bien.

-Da la sensación como que sigue él en campaña.

-” El problema es que no es que esté en campaña o no esté en campaña. Yo creo que él ha tomado un personaje en algún momento que es el que lo hizo llegar y creo que el personaje se lo ha comido a él hace rato. Yo creo que él es más personaje que otra cosa en estos momentos.”