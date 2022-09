Brote de Legionella: hay ocho nuevos casos con nexo epidemiológico

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, informó que hay ocho nuevos casos con nexo epidemiológico. Del total son seis los muertos, tras coincidir en el Sanatorio Luz y Fuerza de la capital tucumana, donde se comprobó que hay un brote de Legionella posiblemente pneumophila, además nueve pacientes con seguimiento ambulatorio y cuatro internados.

“Hoy queremos informar que, con una etiología conocida de este brote vinculado al sanatorio privado, vamos a difundir un cambio de criterio de inclusión dentro de este brote. Conociendo que se trata de una bacteria que no siempre da neumonía bilateral, estamos incluyendo, dentro del criterio de selección de los pacientes a cualquier personal de salud, paciente o familiar cuidador, que hayan estado en agosto en la clínica privada y que tenga algún síntoma compatible: fiebre o catarro respiratorio de distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral”, comenzó diciendo Medina Ruiz.

El funcionario detalló: “Hoy estamos incluyendo al menos ocho pacientes nuevos, de los cuales uno es paciente, dos personal de salud y cinco cuidadores de pacientes. De estos, hay un paciente con comorbilidad severa, con accidente cerebrovascular y neumonía que está grave”.

“Tenemos seis fallecidos, nueve pacientes en sus casas con seguimiento médico ambulatorio porque tienen clínica moderada y leve y cuatro pacientes internados, de los cuales dos están en asistencia respiratoria mecánica en estado grave. Un paciente con cánula y otro con aire ambiental, sin oxígeno, pero está internado porque tiene comorbilidades severas y estamos a la espera de que aparezca o no sintomatología para continuar tratamiento o hacer un alta médica”, detalló.

El médico sostuvo: “la noticia es que estamos ante una bacteria que no se tramite de persona a persona. El hecho de encontrar la causa, nos da mucha certeza sobre la medida a tomar. Inicialmente aislamos el sanatorio sin sacar los pacientes porque, al no conocerse la etiología, se podría haber tratado de un virus o bacteria que se podría haber diseminado a la comunidad. Hoy, sabiendo que se trata de una bacteria que no se contagia de persona a persona, podemos tomar otras medidas en torno a este brote”.

“Estamos con el sanatorio cerrado. La clínica no puede admitir pacientes nuevos. Mañana viene un equipo porque la Legionella no es una bacteria de fácil hallazgo. Se necesita una técnica especial en cada lugar. Para tener certeza del hallazgo, necesitamos hacer un procedimiento correcto y cumpliendo protocolos. Con el lugar cerrado, comenzamos con una búsqueda para establecer la responsabilidad o no”, dijo.

Además, sostuvo: “Se trata de un germen o una bacteria que depende a quién afecte u del inóculo. Depende de la cantidad de bacterias y de la persona que recibe la bacteria. La mayoría de las personas que están graves o que fallecieron son mayores, con comorbilidades severas. Esta enfermedad produce una mortalidad del 10 o 20% y es mucho mayor cuando se trata de neumonías”

Manifestó: “Todas son hipótesis. Tenemos que ver cuál es la fuente del contagio. Si es el aire acondicionado, el agua, si está o no presente. Hemos solicitado al sanatorio que no realice tareas de mantenimiento ni de higiene para poder detectar lo que ocurrió”.

A su vez, dijo: “estos son brotes que se suceden en todas partes del mundo. Al encontrar dos pacientes graves, se busca la causa. Esto no ocurre en todos los lados. Como sector público, estamos atentos a una vigilancia epidemiológica permanente. Los pasos siguientes dependerán de lo que encontremos las próximas semanas”.

Además, expresó: “no hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio y con el mes de agosto. Hoy tenemos un poco más de certeza. Esta enfermedad tiene la característica que se autolimita. Diferente al Covid, que no sabemos cuándo termina. Comienza la enfermedad y el propio organismo lo cura. Lo que queremos, es que cualquier persona que comience con sintomatología sea controlada por dos semanas. Queremos tener la certeza de que no hay nuevos pacientes”.

