Berretta: “Nosotros no hemos realizado ningún pedido de aumento, no lo pensamos hacer, vamos a gestionar con la nación y vamos a tener una reunión con el señor gobernador”

El vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, habló en una entrevista radial sobre la situación del transporte en Tucumán y las dificultades del sector.

“Se ha impuesto unilateralmente la primera parte de un bono, ayer hubo una reunión de FATAP nacional donde este bono se abonó en capital federal y el gran buenos aires, obviamente con los aportes de la Nación”, comenzó diciendo.

Luego detalló que, “se estipulo en un acta acuerdo varios puntos, entre ellos que esta cuota pasa al día 20 su pago, también tenemos el día 20 la última no remunerativa anterior o sea el insumo de 28 mil pesos no remunerativos. Vamos a gestionar con nación en forma conjunta con las provincias que también tienen que aportar y buscar la solución en gestiones mancomunadas. Todo esto es bueno o sea que hoy por hoy la posibilidad de abonar estos 28 mil pesos, es decir los 18 mil mas los 10 mil, no son reales pero tenemos capacidad para gestionar”. Y agregó, “en el acta figura que vamos a gestionar ante la nación también y ante la provincia, se habla de acomodamiento de tarifas”.

Consultado ante la posibilidad de un incremento en el valor del boleto, dijo que: “Si el estado nacional no reacciona en favor de un sistema tan desprotegido y tan discriminado, como es el sector del transporte público y los sistemas, usuarios, trabajadores y empresarios, lamentablemente vamos en ese camino”.

“Debo reconocer y valorar que tendremos una audiencia con el gobernador Jaldo, si no es el jueves será el lunes. Siempre ha apoyado, siempre ha dado anticipos financieros, que siempre ha gestionado en buenos aires para empezar a encontrar una solución a esto. Siempre nos pide que no se interrumpa el servicio porque paraliza parte importante de la producción”, sostuvo, destacando el rol del gobernador de la provincia.

“La diferencia entre lo que paga un usuario en CABA y lo que paga un usuario en el interior es abismal y si la nación con fondos del tesoro nacional sigue discriminando de esta manera al interior, lamentablemente si no hay una respuesta favorable habrá que buscar las medidas, ver si las autorizan y los acompañamientos de los municipios y las provincias, mayor participación de la compensación tarifaria”, manifestó y aseveró que “nosotros no hemos realizado ningún pedido de aumento, no lo pensamos hacer, vamos a gestionar con la nación, vamos a tener una reunión con el señor gobernador que siempre ha apoyado al sector”.

Sobre la problemática del transporte y las diferencias en la distribución de los subsidios, Berretta dijo que, “la base de la injusticia es una decisión política. Se distribuye 32 mil millones de pesos por mes, 28 mil quedan en el AMBA y y casi cuatro mil se distribuyen en 23 provincias, esa es la base de esta inequidad, la forma discrecional en la que se distribuye los fondos nacionales del tesoro y un fondo compensador, esa es la base de la inequidad. la decisión política-económica. La injusticia comienza en el 2018 con el gobierno del ingeniero Macri que restringe en un 25% las compensaciones al interior y centraliza todos los recursos en el AMBA”.

“Tenemos que estar muy atentos la sociedad toda en que anticipación va a tener el presupuesto 2023 con respecto al transporte del interior, porque sino estamos condenados al fracaso, a la quiebra de la mayoría de las empresas, a las perdidas de las fuentes de trabajo. No puede haber semejante discriminación para los usuarios y los transportistas que somos pymes y el sistema de transporte en general del interior”, comentó y añadió que, “estamos defendiendo al usuario, los puestos de trabajo y lógicamente a las empresas. Al gobierno nacional, lamentablemente no le interesa, hasta hoy, espero que cambie esta postura, que está pasando con el transporte y los usuarios del interior en este aspecto”.