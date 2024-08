Beatriz Rojkes hablò y defendiò a Jose Alperovich

“Siempre he pensado que hay que estar en favor de la víctima. Y en este caso la víctima se llama Josè Alperovich”. Esto dijo Beatriz Rojkes de Alperovich quien destacò que “siento una admiraciòn por su actitud, a pesar del dolor, de todo lo significa esta situaciòn tan terrible, lo admiro profundamente”. Las afirmaciones las hizo en una improvisada conferencia de prensa. El ex gobernador Josè Jorge Alperovich, hoy preso en el Penal de Ezeiza, està condenado a 16 años de prisiòn por delitos de violaciòn y abusos en contra de su sobrina y ex secretaria, por el juez Juan Ramos Padilla, del Tribunal Oral Correccional 29, de Capital Federal. Cabe señalar que el pròximo viernes 16 de agosto, a las 15.30, se conoceràn los fundamentos del fallo. Estos son los tramos mas importantes de las declaraciones de la ex presidente provisional del Senado de la Naciòn:

-Estamos en un momento de mucho dolor. Estamos en un momento de sopresa. Es algo que jamas no hubieramos imaginado que pase. Estamos en un momento donde valoramos cada acto y cada gesto, porque realmente estamos muy sensible. Imaginense que estamos en una situacion que jamas nos hubieramos esperado. Si pensamos que es una gran operación politica.No sabemos de dónde puede salir, porque hoy, ya José no participa, ni yo, ni mis hijos. Entonces No podemos saber de dónde esto sale. Pero sí quiero agradecerles un montón, realmente, de todo corazón, que estén acompañándonos. Mi familia está muy mal. Estamos todos muy mal.

José tiene una fuerza y una entereza realmente impresionante. Y eso. Agradecer, en Tucumán, todas las muestras de afecto y de cariño que recibimos, todo el tiempo, todos los días y eso nos llena realmente el corazón.

-Beatriz cuál es el estado de salud del ex gobernador. Sabíamos que tenía algunas complicaciones y a raíz de eso también se pedía la prisión domiciliaria.-Sí, él tiene un problema de columna ya conocido. Ha sido operado, tiene mucho dolor, dificultad para moverse y lo que lo salva a José, es la entereza que él tiene. Los amigos que lo van a visitar y la fortaleza que podemos transmitirles nosotros desde acá.

-Bety esperaban que pueda pasar esto. Cómo han tomado esta denuncia. Esto que les ha tocado vivir en estos años.

-Nunca, la verdad, jamás, jamás. Está muy bien armado todo esto. Muy bien armado. Y, seguramente, a niveles de muy arriba

-Usted sigue sosteniendo la inocencia de èl y que esto ha sido esto realmente una cuestión netamente política?.

-Es que, si no hubiera sido así, yo no estaría acá. Ustedes saben muy bien cuál ha sido mi trabajo de siempre. Siempre acompañando a la mujer, a lavíctima, a los hijos, si no hubiera estado convencido de que esto es una maniobra, lamentable terrible, porque, además, no se si me puedo tomar unos minutos más: Esto perjudica, absolutamente,al movimiento de mujeres.

Esto perjudica muchísimo a todo lo que hemos venido trabajando para que siempre se crea a la mujer denunciante. Y, al final, todo lo que yo he trabajado toda mi vida, desde la Fundación Pibe, es lo que se está volviendo en contra de mi esposo. Porque nunca hemos pensado, nunca he pensado alguna vez, que nos pueda pasar algo así. Que sea, porque una mentira como esta, arruina a todo el movimiento que nosotros hemos hecho para que siempre se crea en la palabra de la mujer.

-Pudo escuchar las declaraciones de( el gobernador) Osvaldo Jaldo cuando se refirió a la condena, más allá de que dijo, que les brindaba el apoyo a la familia, pero que tenía que pagar si había sido así.

-No, no, las he escuchado. Siempre he pensado que hay que estar en favor de la víctima. Y en este caso la víctima se llama Josè Alperovich

-Còmo està Josè Alperovich. Usted lo ve, lo visita,que le dice èl?

-La verdad que cada dia que pasa lo admiro mas. Porque a pesar de sus dolores, el es un tipo muy fuerte. Cada dia aprendo y aprendemos con mis hijos algo mas. Dentro de todo lo terrible que està pasando.. yo siento una admiraciòn por su actitud, a pesar del dolor, de todo lo significa esta situaciòn tan terrible, lo admiro profundamente, por algo ha llegado a ser, seguramente el mejor gobernador que ha tenido Tucumàn.