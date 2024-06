Alperovich fue un hombre cruel, realmente, y encima soberbio, según el abogado Jorge Zagarese

“En su testimonio de ayer, vuelve a abundar sobre (el diputado nacional Carlos) Cisneros. Y resulta que Cisneros nunca fue el llamado a declarar por la defensa. Tremendo. Porque, primero, lo sentaba ahí y le decía, mire usted es enemigo de (José) Alperovich. Nunca sucedió”. Esto dijo el abogado constitucionalista Jorge Ernesto Zagarese, en el programa “Tucumán con todo”. Remarcó que “No perdió oportunidad de enlodar a todo el mundo de la manera más repugnante y encima sin que pueda demostrar absolutamente nada, porque todas esas son versiones”.

Esta fue la entrevista con Zagarese.

- Jurídicamente, ¿Qué vio de lo de Alperovich? ¿Le suma, o le resta?

-” Tal como estaba planeado, ayer declaró durante siete horas el exgobernador José Alperovich. Siete horas no es poco. El tema es que era un hombre destruido. El mismo se declara así: que es un hombre muerto en vida. También saca a relucir facetas de su personalidad que antes no conocíamos, que era tartamudo, que sufría castigos del padre en esa época.”

- ¿Como un resentimiento?

-” Claro, como un resentimiento.”

- ¿Estaba resentido con su padre?

-” Sí, el señor León Alperovich. Entonces todas estas cuestiones, como para dar una semblanza de él, por supuesto niega todo. Habla sobre el peronismo, que dice que es muy cruel. Bueno, para empezar, José Alperovich nunca fue peronista. Él llega por pactos a ser peronista. No nos olvidemos que cuando fue ministro de Economía de (Julio) Miranda era bien radical y cuando llega a ser legislador y encima presidente de la Comisión de Economía en aquella época cuando estaba (Antonio Domingo) Bussi, era totalmente radical. Así que ese mix. Y él fue totalmente cruel con los radicales también. No nos olvidemos. Así que bueno, todas estas cuestiones van dando un perfil de realmente que Alperovich quiere deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y mire cómo se analizan las acciones, me fijé en todos los programas, pero nadie analiza las omisiones. Porque la piedra fundamental de él dice que era una cuestión política y responsabiliza sobre todo al actual diputado nacional, Cisneros. Y fíjese usted que Cisneros, si hubiera sido así, que esta omisión viene a avalar lo que vengo diciendo desde el principio. Muy mala la defensa, porque como el principal enemigo de él, que él declara ya en su testimonio de ayer, vuelve a abundar sobre Cisneros. Y resulta que Cisneros nunca fue el llamado a declarar por la defensa. Tremendo. Porque primero lo sentaba ahí y le decía, mire usted es enemigo de Alperovich. Nunca sucedió. Entonces es una omisión tremenda. ¿Qué pasó? Porque ya es irreversible. ¿Qué pasó que su defensa es que fue una acción política y el principal responsable de esa acción política nunca lo llama a declarar a la defensa? Entonces lo sentaba ahí, mire usted es el enemigo de Alperovich. No pasó nunca. Entonces eso es tremendo porque ya da la pauta de lo que va a pasar a posteriori. Que van a ser los alegatos el próximo lunes 10 de la querella y del fiscal. Y el día miércoles 12, de la defensa.”

“Para profundizar más en todo esto, no nos olvidemos que Alperovich fue déspota total durante sus 12 años.”

“No nos olvidemos el caso (Paulina) Lebbos, que fue terrible con todo su Ministerio de Seguridad, que fue condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Incluido el fiscal (Carlos) Albaca que hoy está preso. El nunca habló de todo eso. A (Alberto) Lebbos lo persiguió hasta debajo de la cama, como se dice vulgarmente. A todas estas cuestiones él las deja de lado. Fue un hombre cruel, realmente, y encima soberbio. Totalmente soberbio. No hay uno que lo haya conocido que no diga que era así Alperovich. Yo no lo conocí nunca personalmente, así que no tengo idea. Pero sí, a través de todas las manifestaciones, de todo lo que fueron sus 12 años, la reforma esa de la Constitución, únicamente para ser reelecto. Porque, como se ve, dejaron muchos huecos que después tuvieron que ir a la Corte para ver si se subsanaban esos huecos de esa Constitución.”

-Que siguen todavía, ¿no?

-” Claro, que siguen todavía. O sea, que no estuvo muy bien hecha tampoco la reforma. Y que lo único que decía era la reelección. Y encima, que no le tenga en cuenta, como bien decía usted, el primer periodo(de su mandato). Cosa que, empezamos de acá. Así que bueno, todo espantoso, es un horror. Y después, también, en el juicio Lebbos, fíjese usted lo que son las cosas. Porque el que habla de la familia. Cualquier hombre de bien, trata de que la familia no intervenga en ninguna cuestión que los afecte a todos. Él hizo el revés. Mandó a toda la familia a declarar. A la mujer, a los hijos, a todos.”

-Pero en este no fue la mujer.

-” No, no, en este no, pero digo en el caso Lebbos.”

-Porque ayer la menciona ella, en una parte de su exposición, diciendo tengo tantos hijos y mi esposa Betty.

-” Pero en el juicio Lebbos, para dar un perfil de lo que es, manda a su mujer y a sus hijos a declarar. Y él se abstiene, cuando (era suya) toda la responsabilidad del nombramiento de todos. Porque es el único caso criminal del mundo en que están todos presos: funcionarios del Estado, del Ministerio de Seguridad. Y encima el fiscal. Y él no va a declarar ni siquiera porque lo nombró, como los mantuvo después que renunciaron. Nunca explicó nada Alperovich. Tampoco explicó un incidente que quizás se recuerda poco, que fue de la caída de la bicicleta. De la famosa bicicleta , que estuvo tres meses de licencia. Y nadie sabe qué pasó. Nadie sabe que se tejieron mil versiones. Pero que la realidad nunca se supo. Que decían las versiones. También que había sido un problema con algunas conocidas de él. Pero bueno, nunca se supo realmente.”

-Una figura mediática.

-”Sí, una figura mediática, exactamente. Todas estas cuestiones no dan el perfil que él quiso pintarle al juez Ramos Padilla ayer. Ahora sí, porque los golpes lo demolieron y encima en un estado ya de no contestar nada. Como dicen en boxeo: no conteste, le hacen así con el pañuelito. Pero no es lo que él dice que fue. Al contrario.”

-Estuve ayer hablando con el padre de la denunciante, que él dice que le había pedido 5 millones de dólares

-” Para hacer unas cabañitas en Centroamérica.”

- Hoy va a estar con sus abogados y prometió que mañana vamos a conversar sobre este tema.

-”No perdió oportunidad de enlodar a todo el mundo de la manera más repugnante y encima sin que pueda demostrar absolutamente nada, porque todas esas son versiones. Por eso es que tuvo siete horas, porque al defendido se le dan todas las oportunidades.”

-Todo esto, ¿en qué influye en el juicio?

-” Influye en lo que le vengo diciendo desde el principio que estoy hablando de esto. Es todo malo. Va a influir en la decisión de Ramos Padilla y le va a decir usted mintió Alperovich en todo lo que hizo y los testigos que trajo para su favor no sirvieron para nada.”

-El caso de Dante Loza.

-” Sí, que decía que estaba en el mismo departamento, en habitaciones diferentes.”

-¿Se lo puede involucrar en esto?

-”Ya a esta altura no, ese es un decir de Alperovich. Habría que haber sabido todo esto antes, cosa que cuando fue Dante Loza a declarar se le hubieran preguntado, cosa que no pasó. Todas estas cuestiones ya no tienen injerencia.”

-Se hizo solamente para llamar la atención.

-” Para llamar la atención dice: mire, yo siempre iba acompañado. ¿Cómo cree que yo le hacía eso a la chica, a mi sobrina ahí en el departamento? Si estaba Dante Loza, estaba otro (Jorge) Gassenbauer, en habitaciones diferentes. En habitaciones diferentes, eso aclara bien. Entonces todas estas cuestiones ya no tienen ningún valor porque él era el último testigo. Entonces en los alegatos, lo incluirá la defensa. Pero como le vuelvo a repetir, la piedra medular en esto no es la acción, es la omisión de Cisneros. Ahí está la piedra angular porque él basa todo en que fue una cuestión política. Si era una cuestión política, llámelo a declarar a Cisneros. Nunca fue Cisneros.”