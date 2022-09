Abogados reflexionan sobre el nuevo Código de Familia

El nuevo Código Procesal del Familia en la provincia fue analizado en un programa televisivo por los doctores Ingrid Lausberg, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfredo Dato y el ex legislador radical, doctor Miguel Mibelli. Las explicaciones fueron las siguientes:

- Doctora Lausberg: su reflexión sobre el nuevo Código Procesal de Familia en Tucumán.

- Una incorporación de una ley más, un código procesal específico para los temas de familia, bienvenido, bienvenido, porque era muy necesario, porque era muy necesario y, ya hacía bastante tiempo, los juzgados, los temas de familia, los conflictos de familia, son muy numerosos acá en la provincia de Tucumán y era necesario un código de procedimiento propio. ¿qué es lo que observo, que es lo que reflexiono de la lectura de este nuevo ordenamiento? Que le da bastante discrecionalidad a los jueces de familias, lo cual es muy bueno, porque cada caso, en esta materia, es muy particular y necesita un análisis específico de cada uno de los asuntos que se llevan al juzgado. Entonces, da la posibilidad al juez y, esperemos, que los jueces y juezas aprovechen esta oportunidad para dictar medidas, dictar resoluciones, dictar sentencias y expeditas, creativas, osadas y más en contacto con la gente. Me parece que este nuevo código va a traer un acercamiento de los jueces hacia los casos particulares. Poder conocer el caso, poder conocer las particularidades del caso. La gente necesita eso. Necesita una administración de justicia más humana, más empática más cercana, sin tanto ritual procesal, sino de resoluciones que lleven a las soluciones de los conflictos. Hago una crítica donde se hace mucho hincapié en las medidas que se toman o en que se lleve siempre a la resolución del conflicto a través de medios pacíficos. Ahí me parece que poder se podría haber ajustado un poquito la tuerca, porque cuando se lleva un litigio a tribunales, donde la última instancia, claramente, las personas no han podido resolver por sí misma, ni por interpósitas personas. Bueno, tratar de que algo que entra siendo un conflicto, transformarlo, de alguna manera, para que sea una solución pacífica, no siempre es la solución. Tiene que dictar sentencia y tiene que resolver los jueces, tienen que juzgar, juzgar juzgar juzgar y medidas rápidas. Medidas efectivas. Este ordenamiento, probablemente, acerque más esta postura de jueces que toman decisiones, rápidas, que toman acciones de jueces más proactivos y no tan ritualistas.

- Usted doctor Dato, que fue juez, ¿Qué opina del tema?

- Creo que asistimos como a una onda de resolver las cosas oralmente, en audiencia y creo que de tratar los temas oralmente y en audiencias, con la estructura que hay, es una condena al fracaso. ¿porque? Porque o no está en juez en la audiencia o al juez le genera un problema de agenda, que lleva a las audiencias a un tiempo que no es útil para obtener la justicia. De manera que me parece que hay que reforzar mucho el plantel de jueces, si realmente queremos que el juez esté presente, en el planteo del problema.

- ¿Usted no le ve buen futuro por ahora?

- Yo espero que enmienden y pongan más jueces, porque en realidad más empleados, pareciera que no hacen falta. Si hacen falta jueces. Habría que duplicar los despachos y poner un juez a la mañana y ,otro a la tarde. en el mismo despacho

- ¿Y usted doctor Mibelli?

- Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Dato. El problema de infraestructura es de jueces y no de empleados. Hoy, se tiende a la oralidad como dice y hoy con que se está haciendo, prácticamente, todo virtual, no hacen falta tantos empleados, porque se ha virtualizado el ejercicio de la profesión. Entonces la celeridad que quiere imponer este nuevo código hay que reflejarlo con en la infraestructura que le está faltando a tribunales.