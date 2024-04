Tres Arroyos: un video de León Gieco que agilizó la entrega de una combi a la Escuela Especial 502

Hace casi un mes atrás, alumnos y docentes de la Escuela de Educación Especial Nº 502 de Tres Arroyos visitaron la muestra “Malvinas Siempre” en el Museo Mulazzi.

En aquella ocasión junto al profesor de Música, Fernando Benítez entonaron la canción “Solo le pido a Dios” y el momento fue reflejado por la periodista local Adriana Gaitán.

Gaitán, conductora del programa radial “La Vida Mía” de la FM 103 Arroyos, envió el material a Alejandro Falcone, integrante del grupo Héroe Lírico Pop, profesor de técnica vocal y amigo personal de León Gieco.

Poco tiempo pasó para que el gran León recogiera el guante y les enviara a los alumnos de la Escuela 502 un video con un mensaje para cantar luego “el país de la libertad”.

Tal conmoción causó el video que llegó a las autoridades de la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, quienes agilizaron los trámites necesarios para entregarle a la institución, una combi que estaba pedida desde hace muchísimo tiempo y que finalmente el viernes pasado fue entregada por el gobernador Kicillof en su visita a Tres Arroyos.

Vía Tres Arroyos se comunicó con Alejandro Falcone que dio detalles al respecto:

“Me siento muy honrado de todo lo que hablan y lo que dicen de mí los periódicos de Tres Arroyos que me ponen en un lugar preponderante, pero la realidad es que no me lo merezco. El gran papel protagónico es de León Gieco y de Adriana Gaitán que tuvo esa maravillosa idea de solicitar permiso para filmar a los chicos mientras estaban cantando”.

“Como ella sabe que yo tengo contacto con León porque soy su maestro de técnica vocal y tenemos como una pequeña amistad, me mandó el video para que se lo mande a León, y yo lo hice sin saber si tendría respuesta o no, pero automáticamente me contestó con un video cantándole una canción a los chicos”.

Fue algo muy fortuito, muy milagroso. A partir de ahí empezó todo este derrotero esta locura. El video llegó, tengo entendido, hasta la Secretaría de Educación de Buenos Aires y revisando cuestiones burocráticas como diciendo, ¿Qué pasó que León Gieco se fijó en la Escuelita 502 de Tres Arroyos? y ahí descubren que la escuela había pedido una combi hacía mucho tiempo y que nunca se la habían entregado y bueno, evidentemente agilizan los trámites. Gracias a Dios el viernes les entregaron la combi”.

Héroe Trio Pop - Alejandro Falcone (1ro izquierda) Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Y continuó: “Yo no lo podía creer fue una felicidad inmensa, obviamente se lo comuniqué a León y León, estaba exultante y me dijo que estaba bastante complicado en estos momentos, pero que en algún momento que se desembarace de situaciones que tiene ahora, estaría bueno, viajar para conocer a los chicos y cantar con ellos. No es una promesa firme 100%, pero la intención está”.

“De mi parte cuando volvamos a Tres Arroyos con Héroe Lírico Pop, por supuesto me voy a tomar el tiempo para poder ir a visitarlos y de cantar un poco con ellos, pero ojalá sea León el que tome esa decisión y pueda lograrlo, mis rezos y mi deseo es que eso suceda con León que es la verdadera estrella de todo esto. Ojalá pase y bueno y ahí vamos a estar todos felices” -finalizó.