Tres Arroyos: Un herido de bala, aprehendidos y secuestro de marihuana en el Barrio Villa Italia

Un herido de bala y tres aprehendidos fue el saldo de un enfrentamiento entre dos personas ocurrida este martes en el barrio Villa Italia.

En la calle Reina Margarita al 1200 y tras una discusión un hombre identificado como Raúl Sánchez disparó e hirió en la pierna a Agustín Ñañez quien fue derivado al hospital con una herida de bala en la pierna.

Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se secuestró armas, dinero y marihuana.

El autor del disparo y otras dos personas fueron aprehendidas.

El parte policial indica que:

el martes 8 siendo alrededor de las 20:00 horas, a raíz de un evento de emergencias 911, personal policial se constituyó en calle Reina Margarita al 1200, lugar donde se produciría una confrontación entre varias personas, resultando un masculino, mayor de edad, lesionado con un disparo de arma de fuego en su rodilla izquierda, además de lesiones en el rostro y cuero cabelludo, motivo por el cual fue derivado a centro salud para su atención.

Consecuentemente y a raíz de elementos de prueba colectados, el Agente Fiscal Dr. Gabriel Ivan Lopazzo otorgó una ORDEN DE REGISTRO DE INMUEBLE para la vivienda donde ocurriera el hecho, diligencia que se llevó a cabo con la colaboración de personal policial de la Sub DDI TS. AS, CPR Tres Arroyos y Escuadrón Caballería Ts. As. y personal de la Secretaria de Seguridad de esta ciudad, la cual arrojo resultado POSITIVO para el secuestro de dos carabinas calibre 22, elementos contundentes con los que se agrediera a la víctima, dinero en efectivo y un frasco conteniendo marihuana.

Se procedió a la aprehensión de los residentes del domicilio siendo un masculino mayor de edad (con antecedentes penales) y dos femeninas mayores de edad, por los delitos de “LESIONES AGRAVADAS POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO E INFRACCION A LA LEY 23.737″, siendo los mismos alojados en la comisaría local.

La victima fue dada de alta a la brevedad en el nosocomio local, encontrándose fuera de peligro. Se dio intervención a la UFIJ N° 17 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lopazzo.-