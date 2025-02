Tres Arroyos: La CGT y la CTA se unen en apoyo al gobernador Axel Kicillof

Tras el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro que tiene como máximo referente al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la CGT y la CTA de Tres Arroyos se unen para trabajar en conjunto y brindarle todo su apoyo a esta nueva propuesta política peronista.

Si bien estas organizaciones ya vienen trabajando en conjuntos algunas cuestiones, en esta oportunidad quisieron hacer público este lazo de unidad.

Para el anunció se convocó a una conferencia de prensa en la cual tomó en primer término la palabra el representante de la CGT local Rubén Carbajal quien expresó:

“La idea de todo esto es trabajar localmente y a nivel regional en este nuevo espacio que lanzó nuestro compañero Axel Kicillof. Estamos contentos de esta unidad que se ha conformado para empezar a trabajar de cara a lo que van a ser las elecciones”.

“Tenemos un trabajo bastante arduo por la situación que estamos viviendo, pero bueno, por eso la unidad del movimiento obrero de Tres Arroyos y de la región es importantísima para nosotros para poder trabajar y lo más importante es fortalecer a nuestro gobernador de cara a las elecciones”.

“Aprovecho para invitar al resto de compañeros y compañeras, ciudadanos comunes que no están por dentro del paraguas ni del CGT ni de las dos CTA que se sumen a este proyecto”.

Sobre los objetivos de esta desición Carbajal indicó:

“El objetivo principal, por ahora, es el respaldo al gobernador, después, obviamente, sabemos que el camino de la política es largo y el propio gobernador lo ha dicho que quiere que el movimiento obrero vuelva a recuperar el protagonismo que tuvo y esa es la idea que nosotros tenemos”.

Sobre las intenciones de tener candidatos propios para la Legislatura provincial, Carbajal señaló:

“Eso se verá más adelante. La idea principal es trabajar y fortalecer. Nosotros siempre como movimiento obrero estamos acostumbrados primero a trabajar y no pedir nada. Luego se verá en qué situación o en qué lugar quedamos cada uno para para poder gratificar a los compañeros que han trabajado en esto, pero la realidad y lo principal de todo esto, es la unión, hacer más grande todavía este grupo y fortalecer al gobernador. Lo otro vendrá después si tiene que venir”.

Silvina Llano, referente de ATE en Tres Arroyos, que forma parte de la CTA, expresó:

Hace tiempo que venimos trabajando en conjunto, pero hoy lo hacemos formal para que la población vea que estamos unidos. Unirnos es la única manera que vamos a poder salir adelante y combatir esto que hoy va contra el trabajador, todos los ajustes son contra nosotros. Todos tenemos el mismo objetivo: la lucha del obrero, del trabajador”.

Finalmente tomó la palabra Juan Vera:

“Las elecciones están cerca. Acá no tienen que venir a vendernos espejitos de colores nuevamente porque si no directamente no va a quedar nadie trabajando. Hay muchos compañeros que han sido despedidos. En Tres Arroyos tenemos una situación diferente y no es tanta la cantidad, pero sí hay compañeros despedidos también, aunque sea uno, para nosotros tiene un valor muy importante ese compañero”.

“A nivel nacional escuchamos todos los días que los Ministerios están siendo devastados con compañeros despedidos. Queremos invitar a las organizaciones locales y regionales que se acerquen, para trabajar a la par”.