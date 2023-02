Daiana De Grazia, concejal de Juntos, convocó a una conferencia de prensa, en la cual brindo detalles sobre su salida de Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad.

De Grazia indicó que su salida se produjo al no recibir respuesta ante una advertencia que realizó en su momento por un guardavida que cumplía funciones en Claromecó y tiene una denuncia efectiva por abuso sexual simple.

“El 9 de enero, me informan padres y vecinos de Claromecó de que estaría un guardavidas trabajando en Claromecó con una sentencia de violación que habría salido en el mes de diciembre” – expresó.

“Esto lo comento en la mesa de presidentes, con Garate, Callegari y Nickel, les comento mi preocupación en que esta persona está ejerciendo su rol como seguridad de playa y había una gran disconformidad con respecto de la gente, a mí también me hacía ruido porque un guardavidas cumple, no solo con la responsabilidad de sacar una persona que se está ahogando en una situación de riesgo si no que es un referente dentro de la playa” – continuó.

Tres Arroyos: Daiana De Grazia abandonó la Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad y dio detalles de su salida

No obtuve respuesta por parte de los tres presidentes, entonces me comunico con el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, le envío la sentencia y le pido hablar por teléfono con él, porque estaba preocupada por esta situación, él me contesta que está ocupado con el operativo del Gobernador Kicillof y no me vuelve a responder el llamado”

Asimismo afirma que el 29 de enero, “informó a la Mesa Intersectorial, esta situación, envío la sentencia y la nota de esta persona, pero no hay ningún tipo de respuesta o preocupación por parte de la mesa, por lo tanto decidí salirme de la mesa porque no me sentía representada”.