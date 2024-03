Tres Arroyos: continúan las tareas de fumigación

Los mosquitos siguen al acecho y desde la Municipalidad de Tres Arroyos se continúa con la tarea de fumigación en todo el distrito.

La fumigación se realizó en la zona del Centro Municipal de Salud, en el Barrio Santa Teresita, barrio Ruta 3 Sur, zona plaza España y Plaza Malvinas.

Se hace de manera terrestre, que es la forma recomendada para no afectar la salud de los vecinos, los espejos de agua y tanques de agua. Además la pulverizacion aeres es en forma de gota, y no de nube como la que se esta realizando, por lo tanto llega a menos espacios.