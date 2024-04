Torneo de Voley en Gonzales Chaves

El próximo sábado 27 de abril se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal “Profesor Juan Gabino Atairo” de Gonzales Chaves un torneo de Voley masculino y femenino organizado por el CEF N°38 y la Dirección de Deportes y Recreación.

Participarán equipos de Tres Arroyos y Bahía Blanca en el que habrá premios para cada categoría.

El campeonato se realizará durante todo el día y se dividirá en categoría sub 14 femenino, sub 18 masculino y sub 18 femenino.

Torneo de voley Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Acércate a la Oficina de Deportes, ubicada en el Polideportivo Municipal o al siguiente número de contacto: 02983 - 481227

Dentro del mismo estará presente Costa Sud de Tres Arroyos, Tiro Federal de Bahía Blanca, Voley Tres Arroyos y dos equipos representando al Centro de Educación Física de Chaves. El ganador de cada categoría obtendrá un premio al finalizar la jornada.

El torneo será con entrada gratuita y contará con servicio de cantina.