El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, se encuentra presente en las 24 Horas de la Corvina Negra, recorriendo la zona y chequeando aspectos que tienen que ver con la seguridad y el tránsito.

Este fin de semana a la mayor fiesta de la pesca del país que se desarrolla en Claromecó, Reta y Orense se le sumarán también, en este fin de semana extra large, los carnavales en la principal villa balnearia y la fiesta del Río Quequén Salado a partir del día lunes.

Sobre estas cuestiones Garate dialogó con Vía Tres Arroyos:

Sus primeras impresiones fueron para ponderar la convocatoria que una vez más, demuestra las 24 Horas de la Corvina Negra:

“La verdad es que hay mucha gente. Recién fui hasta el Segundo Salto y es impresionante la cantidad de gente que hay. La playa parece una ciudad. Hay gente de todo el país y de países limítrofes”.

Es impresionante lo que genera el concurso. Estamos muy contentos de que la gente pueda venir y de mostrar nuestras costas. La mejor manera de hacerlo es invitar a la gente para que vuelva el año que viene, no solo a los concursos de pesca sino también a disfrutar de nuestras playas.

El año que viene vamos a tener, seguramente, una mejor temporada en lo organizativo porque esta nos agarró medio apurado”.

“Tenemos un fin de semana a todo trapo” dijo el intendente Pablo Garate Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

El intendente Garate, se encuentra recorriendo la playa en controles de seguridad y chequeo

“Estamos controlando el acceso hasta el segundo salto. Ahora vamos a mirar las dos bajadas de Dunamar para cuidar un poco las cuestiones de seguridad y acompañar al club que hace un gran esfuerzo para que podamos tener esta esta gran fiesta de la pesca.

Es el concurso más importante que tenemos en el distrito a pesar de que después tenemos 10 concursos más de pesca. Estamos contentos con cumplir con nuestro rol. Estamos abocados a vigilar las cuestiones de seguridad y tránsito para que todo salga bien”.

VTA: además de las 24 horas, hay carnavales en Claromecó

Correcto, tenemos los carnavales en Claromecó a partir del lunes y la fiesta del Quequén Salado es un fin de semana a todo vapor para que toda la familia pueda disfrutar de esta gran variedad de propuestas”.

Carnaval en Claromecó Foto: Prensa

El intendente además expresó que está inscripto en las 24 Horas de la Corvina Negra pero confesó no ser un buen pescador:

“Estoy inscripto, aunque pescando no soy bueno, Tengo alguna anécdota pero prefiero no contarla porque viste como son los pescadores, nunca sabés si es o no es verdad lo que cuentan. La única verdad es que soy un pescador de regular para abajo” - finalizó.